Muere un niño de diez años por atragantamiento en Puebla de la Reina (Badajoz)

Los detalles El niño se encontraba desayunando en su domicilio cuando se ha atragantado y han tenido que acudir los servicios de emergencia.

Un niño de diez años ha perdido la vida este domingo en Puebla de la Reina, Badajoz, debido a un atragantamiento, según informó la Guardia Civil. La emergencia fue reportada alrededor de las 10:30 horas, lo que llevó a la rápida movilización de efectivos sanitarios y del instituto armado al domicilio del menor. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, que realizó maniobras para salvar al niño, no se pudo evitar el trágico desenlace. Actualmente, se desconocen las causas exactas que provocaron el atragantamiento.

