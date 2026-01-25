Ahora

Confirmado por la Guardia Civil

Muere un niño de diez años por atragantamiento en Puebla de la Reina (Badajoz)

Los detalles El niño se encontraba desayunando en su domicilio cuando se ha atragantado y han tenido que acudir los servicios de emergencia.

Un niño de diez años ha fallecido este domingo en Puebla de la Reina (Badajoz) a consecuencia de un atragantamiento, según ha informado la Guardia Civil.

El aviso de emergencia se dio en torno a las 10:30 horas e inmediatamente se movilizaron efectivos sanitarios y del instituto armado para acudir al domicilio del menor, donde se encontraba.

Ya allí, el equipo médico realizó las maniobras oportunas para intentar salvar la vida del pequeño que había sufrido un atragantamiento, lo que, pese a los esfuerzos realizados, no ha sido posible y finalmente ha fallecido.

Por el momento, se desconocen los motivos que originaron el atragantamiento.

