La borrasca Emilia dejará viento, lluvia y fuerte oleaje en el suroeste peninsular y Canarias a partir de este viernes

Los detalles Desde las primeras horas de la mañana, un frente frío atlántico llegará al Golfo de Cádiz para extenderse hasta Canarias. Su presencia dará lugar a un temporal de viento, oleaje y lluvias en Canarias, así como a lluvias fuertes y persistentes en el suroeste peninsular y el Estrecho.

La borrasca Emilia llegará a España a partir de este viernes, afectando a las Islas Canarias y el suroeste peninsular. Desde las primeras horas de la mañana, un frente frío atlántico llegará en primer lugar al Golfo de Cádiz para, posteriormente, extenderse hasta Canarias. Su presencia dará lugar a un temporal de viento, oleaje y lluvias en Canarias, así como a lluvias fuertes y persistentes en el suroeste peninsular y el Estrecho.

Ante la inestabilidad que generará este frente, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos en 15 provincias y Ceuta por tiempo adverso. La peor parte se la llevarán las costas de A Coruña, Lugo, Pontevedra, Tenerife y La Gomera, que están en aviso naranja al esperarse olas de entre cinco y seis metros de altura. También habrá alerta naranja en Cádiz y Ceuta por lluvias persistentes de al menos 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El resto de los avisos serán de nivel amarillo (riesgo bajo), en algunos casos por lluvias intensas en el resto de Cádiz, toda la provincia de Huelva y buena parte de Málaga.

Además, hay aviso amarillo por olas de cuatro a cinco metros en gran parte de Canarias, así como Asturias, Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya, y de dos a tres metros en Almería, Granada y Málaga, y por rachas de al menos 80 km/h en las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma, la mitad sur de Gran Canaria y la mayor parte de Tenerife.

Cielos nubosos y lluvias en casi todo el país

La AEMET prevé también que un frente atlántico dé lugar a cielos cubiertos y precipitaciones en la mayor parte de la Península, pasando de oeste a este durante el fin de semana y afectando principalmente a la mitad occidental del país. No obstante, podrían producirse lluvias también en el sureste peninsular. Se espera que los mayores acumulados de produzcan en Huelva, Cádiz y puntos de Málaga.

Los termómetros bajan en la Península y suben en las islas

En cuanto a las temperaturas, bajarán ligeramente en Baleares, la mitad este peninsular y las ciudades autónomas. Hará más frío en León (8 grados como mucho) y Ávila y Lugo (9), y más calor en Santa Cruz de Tenerife (21), Las Palmas de Gran Canaria (20) y Almería (19). Por último, soplará viento fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, así como intervalos fuertes en la zona de Alborán.