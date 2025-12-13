Emilia golpea con fuerza a las Islas Canarias y deja más de 200 incidencias en el peor día de la borrasca

Los detalles Se han registrado vientos de más de 140 kilómetros por hora en Tenerife y en Gran Canaria han superado los 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Las olas, de siete metros de altura.

Las Islas Canarias enfrentan el peor día de la borrasca Emilia, que ha traído vientos de más de 140 km/h en Tenerife, olas de siete metros y lluvias que superan los 100 litros por metro cuadrado en Gran Canaria. A pesar de las más de 200 incidencias, no se han reportado incidentes graves. En Gran Canaria, el Cabildo informó de 104 incidencias menores, principalmente caídas de árboles y cierres de carreteras. En Tenerife, el Teide amaneció nevado, y se han producido cortes de suministro eléctrico. En Fuerteventura y Lanzarote, se registraron inundaciones y accidentes menores. Emilia se dirige ahora hacia el Mediterráneo, donde se esperan fuertes lluvias.

Las Islas Canarias viven el peor día de la borrasca Emilia. Las peores horas de un temporal que está dejando en el archipiélago vientos de más de 140 kilómetros por hora en Tenerife, olas de siete metros de altura y precipitaciones que en Gran Canaria superan los 100 litros por metro cuadrado. En total, se han registrado más de 200 incidencias sin que haya habido que lamentar incidentes graves.

Y es que Emilia se está dejando notar en las islas, provocando la caída de árboles en mitad de la carretera y afectando a farolas y al mobiliario urbano. Las fuertes precipitaciones, además, han hecho temer lo peor en algunos bajos debido a la gran cantidad de agua acumulada.

En Gran Canaria, hasta las nueve de la mañana de este sábado, el Cabildo ha reportado 104 incidencias como consecuencia de la borrasca "ninguna de extrema gravedad" según ha informado el director técnico del Plan Insular de Protección Civil (PEIN) de la isla, Carlos Velázquez.

Velázquez ha indicado que de momento la situación es de "relativa tranquilidad", pero que ha llovido bastante durante la noche, sobre todo en cumbres, lo que se suma a las precipitaciones del viernes en medianías. Ha explicado también que se están produciendo cierres de carreteras y en algunos casos ha habido caída de árboles y palmeras.

En Tenerife, además, han visto cómo el Teide amanecía con una importante capa de nieve en una imagen pocas veces vista en la isla canaria. El Cabildo insular ha informado que los servicios básicos esenciales se han mantenido operativos, con incidencias puntuales como cortes aislados de suministro eléctrico en Tegueste, La Laguna, La Esperanza y Llano del Moro.

Entre los servicios más destacados, durante la tarde del viernes se produjo el rescate de una persona en apuros a unos 100 metros de la costa de Arona, una actuación coordinada por Bomberos de Tenerife con el apoyo de Salvamento Marítimo. Asimismo, se habilitó un albergue en Puerto de la Cruz con capacidad para 20 personas, del que finalmente hizo uso una sola persona.

El viento, que ha provocado la cancelación de varios vuelos, está afectando principalmente a la zona norte de la isla, a toda la isla, y ha destacado que "quizás lo más problemático ahora mismo" es el oleaje, motivo por el que ha pedido a la población que se abstenga de acercarse a la costa y que se quede en casa ante "esta combinación de fenómenos adversos que generan situaciones de riesgos".

En Fuerteventura, el paso de Emilia no ha dejado incidencias graves pero sí diversas asistencias. Sobre todo, en el centro-norte de la isla por inundaciones de bajos, caídas de objetos a la vía, ramas, señales de tráfico y cortes intermitentes en el suministro eléctrico en zonas de Puerto del Rosario y Antigua por caídas de rayos. Además, se han registrado accidentes de tráfico por calzada mojada sin que haya habido heridos graves, según ha comunicado el Cabildo.

En Lanzarote también se han registrado varias incidencias. Entre ellas, la caída de al menos cinco o seis arboles y palmeras, así como la inundación de algunas calles y unas cinco o seis viviendas por el desbordamiento de la red de saneamiento de Arrecife, la capital, por la falta de drenaje, lo que está obligando a cerrar estas vías hasta la retirada del agua por los servicios de emergencia.

Desde el Consorcio han indicado también que el viento ha afectado a placas fotovoltaicas, farolas y adornos navideños y que anoche se produjeron dos accidentes de tráfico por vía mojada y exceso de velocidad.

La borrasca se dirige ahora hacia el Mediterráneo, donde ya caen las primeras precipitaciones. Lo peor se espera para el domingo 14 de diciembre, y ante la situación el Ayuntamiento de Valencia ya ha cerrado parques y suspendido las actividades al aire libre por la alerta naranja por lluvias.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.