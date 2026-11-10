Iñaki López señala el "gran error" de Broncano en la entrevista a Abascal: "Renunció a su esencia y a su programa"

El presentador de Más Vale Tarde recuerda que "entrevistar a un político no es solo darle voz": "Requiere preparar cada tema, conocer su discurso, no ceder un palmo ante tu entrevistado y mucho menos adaptar tu público y formato a un candidato".

Iñaki López inició su editorial en Más Vale Tarde enviando un abrazo a David Broncano, tras la polémica entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta'. López criticó que Broncano, un destacado showman, se apartara de su esencia al entrevistar al líder de Vox, sugiriendo que ser cómico no equivale a ser periodista. Subrayó la importancia de preparar bien una entrevista política, sin ceder ante el entrevistado ni adaptar el formato al invitado. Además, destacó que un buen periodista debe repreguntar, verificar y no dejarse intimidar. López expresó su deseo de que Broncano se recupere de los ataques recibidos.

"Me gustaría empezar mandándole un sincero abrazo a Broncano". Así ha arrancado Iñaki López el editorial de Más Vale Tarde un día después de la comentada entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta', programa al que el líder de Vox acudió sustituyendo al público habitual por espectadores de pago.

"David es un gran showman, y su gran error ayer fue renunciar a su esencia y a su programa", ha añadido, señalando que "ser cómico no te convierte en periodista".

El presentador de Más Vale Tarde recuerda que "entrevistar a un político no es solo darle voz": "Requiere preparar cada tema, conocer su discurso, no ceder un palmo ante tu entrevistado y mucho menos adaptar tu público y formato a un candidato".

"Un periodista no abandona su esencia, no permite que su entrevista se convierta en un mitin, sabe repreguntar, verifica, no se deja intimidar y no se justifica por opinar", ha reivindicado Iñaki López, que desea "que Broncano se recupere y no sea objeto de ataques despiadados".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido