'Veroño' por Halloween: sol, cielos despejados y temperaturas cercanas a los 30 grados en el sur para el puente de Todos los Santos

Los detalles Con el sol presente en casi todo el territorio nacional, en Sevilla se espera que el mercurio roce los 30 grados mientras que las temperaturas más bajas se quedarán cerca de los 17 grados. Se esperan lluvias tan solo en áreas del Mediterráneo y de Canarias.

El Puente de Todos los Santos en España se caracterizará por un clima mayormente soleado, con temperaturas cercanas a los 30 grados en el sur y superiores a los 15 grados en el norte. Según la AEMET, las altas presiones continuarán, dejando cielos despejados, aunque con probabilidad de lluvias débiles en áreas del Mediterráneo y Canarias. Sevilla será la ciudad más calurosa con 29 grados. Durante el fin de semana, el anticiclón europeo traerá aire húmedo al Mediterráneo, generando lluvias en esas regiones. El lunes, el ambiente seguirá estable, aunque con algunas nubes y lluvias en zonas específicas.

Halloween llega con 'veroño'. Llega con sol. Llega con amplias zonas con cielos despejados y lluvias tan solo en áreas del Mediterráneo y de Canarias. Así será el Puente de Todos los Santos. Así será en prácticamente todo el país con temperaturas cercanas a 30 grados en el sur y algo superiores a los 15 en el norte peninsular.

Así lo recoge la AEMET, que indica que las altas presiones siguen durante este viernes en el país, con cielos poco nubosos o con nubes altas en general. Hay probabilidad de lluvias débiles o algún chubasco disperso en los litorales de Cataluña y de la Comunitat Valenciana, con nubes y chubascos en Baleares en las horas centrales que podrían ser puntualmente fuertes y con alguna tormenta.

Las temperaturas van a bajar en el Cantábrico, en el oeste de las mesetas, el cuadrante nordeste y Canarias, mientras que subirán en el oeste de Galicia. Sevilla será la capital más calurosa, con 29 grados, con Santander y Lugo en el polo opuesto con 17.

En cuanto al sábado, el anticiclón situado sobre el continente europeo va a favorecer la entrada de aire húmedo del Mediterráneo a provincias bañadas por ese mar. Unido a cierta inestabilidad en altura, van a dejar lluvias que pueden ser fuerte y, en menor medida, persistentes.

El sol va a brillar en el resto de la Península, salvo en Pirineos y el litoral de Alborán, donde se esperan con nubes bajas. En Canarias, por su parte, habrá lluvias en las islas más montañosas.

Sevilla, a casi 30 grados

Las temperaturas diurnas bajarán en la mitad y se mantendrán sin cambios en el resto, con Sevilla de nuevo siendo la más calurosa con 29 grados mientras que Girona, Huesca, Logroño, Lugo, Oviedo, Palencia y Soria con las más bajas con 17.

El domingo, en el día de Todos los Santos, seguirá el ambiente anticiclónico en la Península, con cielos mayormente despejados salvo por la presencia de nubes bajas en la vertiente cantábrica y por la mañana en buena parte del este peninsular.

No obstante, también continuará cierta inestabilidad en las regiones mediterráneas, aunque con tendencia a disminuir, por lo que en el este peninsular y Baleares se esperan nubes y lluvias de madrugada como continuación de las del viernes.

También se esperan nubes y lluvias débiles en los litorales occidentales de Alborán, así como en Canarias, donde podría haber alguna tormenta en las islas más occidentales.

Las temperaturas van a subir de día en zonas del este y nordeste, al igual que en la costa occidental de Galicia, y bajarán algo en la Meseta Sur, Andalucía y Canarias. Sevilla, de nuevo, será el epicentro del calor con 29 grados; Pamplona y Vitoria, con 16, tendrán las temperaturas más bajas.

Ambiente estable el lunes

El lunes, fiesta en nueve comunidades autónomas, seguirá el ambiente estable por un anticiclón situado sobre las islas británicas, de manera que el sol calentará el día, aunque en los litorales cantábricos y mediterráneos habrá nubes bajas con probabilidad de alguna lluvia débil en esta última área.

Canarias tendrá nubes con lluvias que pueden ser puntualmente fuertes o persistentes y que también pueden ir acompañadas de tormentas.

Las temperaturas máximas bajarán en la mitad norte y Baleares, subirán en el litoral sur andaluz y apenas cambiarán en el resto. Sevilla seguirá siendo la capital más calurosa (29 grados).

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