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Octubre llega a su fin con cinco comunidades autónomas en alerta por lluvias y nieblas

Los detalles En Valencia ya se han recogido 50 litros por metro cuadrado durante la noche, mientras que en Granada y Baleares también se esperan chubascos de fuerte intensidad durante las próximas horas. Lugo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, en aviso por niebla.

Un hombre, con un paraguas Un hombre, con un paraguasAgencia EFE
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Octubre llega a su fin. Lo hace con cinco comunidades autónomas en alerta por lluvias y nieblas, en una jornada marcada además por posibles chubascos de fuerte intensidad en la costa de Granada, Baleares y en el sur de Valencia. Según cuenta la AEMET, las nieblas pueden ser densas y persistentes en la provincia de Lugo.

En concreto, Granada, Valencia (donde durante la noche se han recogido 50 litros por metro cuadrado) y Mallorca estarán en riesgo por precipitaciones, mientras que Lugo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo tendrán activados avisos por niebla.

En ese sentido, el anticiclón situado en el continente europeo favorecerá la entrada de aire húmedo del Mediterráneo a zonas del Levante, sureste, litoral de Alborán y Baleares que, junto a cierta inestabilidad en altura, va a dejar precipitaciones que pueden ser fuertes y, en menor medida, persistentes.

En cuanto al resto de la Península, los cielos estarán o poco nubosos o despejados, salvo en los Pirineos y el litoral de Alborán donde se esperan nubes bajas.

En Canarias, mientras tanto, se prevén cielos con intervalos de nubes medias y bajas, además de precipitaciones en las islas más montañosas sin descartar lluvias fuertes en las más occidentales.

Además, se esperan brumas o bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, Ceuta, Melilla y zonas puntuales de las mesetas y del tercio este, que pueden ser más densas y persistentes en Lugo.

Las temperaturas máximas van a bajar en la mitad este y vertiente cantábrica, manteniéndose sin cambios en el resto. Las mínimas, salvo en el sureste, van a bajar.

Por último, predominará el viento de componente este en la Península, flojo en el interior, moderado en el Cantábrico, moderado con momentos de fuerte en Galicia, moderado en el Mediterráneo y Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho. En Canarias, el viento será flojo y variable.

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