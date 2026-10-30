El 'veroño' se queda en el Puente de Todos los Santos con lluvia en el Mediterráneo

Los detalles Octubre acaba este sábado con cinco CCAA en alerta por lluvias y nieblas. En concreto, Granada, Valencia y Mallorca estarán en riesgo por precipitaciones, mientras que Lugo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo tendrán activados avisos por niebla.

El puente de Todos los Santos en España estará marcado por un clima mayormente agradable, con sol en la mayoría del país y lluvias concentradas en el Mediterráneo y Canarias. Las temperaturas alcanzarán cerca de 30 grados en el sur y superarán los 15 en el norte. La Aemet prevé cielos poco nubosos y posibles lluvias en Cataluña y Comunidad Valenciana. En Baleares, se esperan chubascos fuertes, mientras que en Canarias habrá lluvias en las islas montañosas. El anticiclón europeo traerá aire húmedo al Mediterráneo, provocando lluvias fuertes. Sevilla será la ciudad más cálida, con temperaturas de hasta 29 grados, mientras que Vitoria será más fresca, con 13 grados. Octubre finalizará con cinco comunidades en alerta por lluvias y nieblas.

El puente de Todos los Santos tendrá un tiempo agradable en la mayor parte de España, con lo que el 'veroño' se impondrá con sol en amplias zonas y lluvias solamente en áreas del Mediterráneo y Canarias, y temperaturas cercanas a los 30 grados en el sur y algo superiores a los 15 en el norte peninsular.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que las altas presiones seguirán este viernes en el país, con cielos poco nuboso o con nubes altas en general. Hay probabilidad de lluvias débiles o algún chubasco disperso en los litorales de Cataluña y de la Comunidad Valenciana.

En Baleares se esperan nubes y chubascos en horas centrales que podrían ser puntualmente fuertes y con alguna tormenta. Las temperaturas bajarán en el Cantábrico, el oeste de las mesetas, el cuadrante nordeste y Canarias, y subirá nen el oeste de Galicia. Sevilla será la capital más calurosa, con 29 grados, y Lugo y Santander las más frías, con 17.

El anticiclón situado sobre el continente europeo favorecerá este sábado la entrada de aire húmedo del Mediterráneo a provincias bañadas por ese mar, que, junto a cierta inestabilidad en altura, dejarán lluvias que pueden ser fuertes y, en menor medida, persistentes. El sol brillará en el resto de la península, salvo en los Pirineos y el litoral de Alborán, donde se esperan con nubes bajas.

En Canarias habrá lluvias en las islas más montañosas. Las temperaturas diurnas bajarán en la mitad este y se mantendrán sin cambios en el resto. Hará más calor en Sevilla (29) y menos en Girona, Huesca, Logroño, Lugo, Oviedo, Palencia y Soria (17).

Este domingo, día de Todos los Santos, seguirá el ambiente anticiclónico en la península, con cielos mayormente despejados salvo por la presencia de nubes bajas en la vertiente cantábrica y por la mañana en buena parte del este peninsular. No obstante, también continúa cierta inestabilidad en las regiones mediterráneas, aunque con tendencia a disminuir, por lo que en el este peninsular y Baleares se esperan nubes y lluvias de madrugada como continuación de las del viernes.

También se esperan nubes y lluvias débiles en los litorales occidentales de Alborán, así como en Canarias, donde podría haber alguna tormenta en las islas más occidentales. Las temperaturas subirán de día en zonas del este y nordeste, y la costa occidental de Galicia, y bajarán algo en la Meseta Sur, Andalucía y Canarias. Sevilla será el epicentro del calor (29), al contrario que Pamplona y Vitoria (16).

Y el lunes, feriado en nueve comunidades autónomas al trasladarse a ese día la festividad de Todos los Santos, continuará el ambiente estable por un anticiclón situado sobre las islas británicas, de manera que el sol calentará el día, aunque en los litorales cantábricos y mediterráneos habrá nubes bajas con probabilidad de alguna lluvia débil en esta última área.

Canarias tendrá nubes con lluvias que pueden ser puntualmente fuertes o persistentes y que también pueden ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas máximas bajarán en la mitad norte y Baleares, subirán en el litoral sur andaluz y apenas cambiarán en el resto. Sevilla seguirá siendo la capital más calurosa (29 grados), mientras que refrescará más en Vitoria (13).

Así, octubre acaba este sábado con cinco CCAA en alerta por lluvias y nieblas. En concreto, Granada, Valencia y Mallorca estarán en riesgo por precipitaciones, mientras que Lugo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo tendrán activados avisos por niebla.

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