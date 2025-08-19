El calor da una pequeña tregua a España tras 16 días de ola de calor

Los detalles Este lunes ha puesto fin a 16 días de ola de calor por todo lo alto con uno de los días más cálidos de todo agosto. De todos modos, por fin parece que vuelve el 'fresquito' con valores que se reducen entre 12 y 15 grados en algunas zonas de la Península.

La segunda ola de calor que ha vivido el país durante el verano ha sido una de las más largas: 16 largos días de calor que no ha cesado ni de día, ni de noche. Sin embargo, la noche de este lunes ha sido una pausa que ha permitido descansar a la mayor parte del país, pues las temperaturas han descendido, poniendo fin a la segunda ola de calor que ha dejado, probablemente, uno de los agostos más cálidos desde que se tienen registros.

Asimismo, este lunes ha sido uno de los días más cálidos de la ola de calor, que, además, ha dejado un cielo totalmente amarillo por el humo de los incendios que azotan el país y por la calima en suspensión arrastrada desde el norte de África que tardará unos días disiparse del archipiélago canario, balear y de la mitad este del país. Sin embargo, la calima no ha sido el único fenómeno que se ha dejado ver: se han registrado nubes, lluvia e incluso granizo en la mitad este de la Península por la vaguada de aire frío.

Este martes se notará la diferencia

El mapa meteorológico para este martes es muy diferente a lo mostrado durante estos días, porque, por un lado, se esperan tormentas y hasta se ha activado el aviso naranja en algunos puntos de Aragón o en el interior de Cataluña. Por otro lado, especial atención al calor residual en Baleares, en puntos de Albacete, en la región de Murcia o en la costa de Almería y Málaga por el cambio de viento.

Aunque la tan esperada bajada de temperaturas no tardará en notarse con valores que bajarán unos 12 o 15 grados en todo el país, sobre todo, en el centro, sur y nordeste de la Península se percibirán los cambios más bruscos. En Canarias la temperatura va a seguir siendo tranquila (25-28 grados de máxima), con rachas de viento que pueden superar los 70km/h.