Incertidumbre en el sector

Yolanda Díaz abre la puerta a usar los ERTE de fuerza mayor ante el brote de peste porcina

El contexto Hasta el momento constan oficialmente nueve jabalíes muertos por el brote. Díaz apunta que por ahora no ha tenido impacto en explotaciones ganaderas, pero recuerda que se puede recurrir a los ERTE si es necesario.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda DíazLa vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda DíazEFE/ Rodrigo Jiménez
El brote de peste porcina africana que hasta ahora ha acabado con la vida de nueve jabalíes en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), tiene muy preocupados a los ganaderos. Una situación ante la que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado que si fuera necesario se podrían activar los ERTE de fuerza mayor para proteger a empresas y trabajadores.

Así lo ha indicado a través de una publicación en la red social Bluesky: "Seguimos con atención la evolución de la peste porcina, que sigue limitada a jabalíes y, por ahora, sin impacto en las explotaciones ganaderas. Si fuera necesario, los ERTE de fuerza mayor podrían activarse de inmediato para proteger a empresas y personas trabajadoras mientras dure la situación", ha indicado.

Los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, son un instrumento que ya se utilizó en la pandemia o tras la DANA que asoló Valencia el año pasado. Cuando una empresa se acoge a un ERTE, pueden suspender temporalmente el contrato de trabajo de sus empleados o reducirles la jornada. Mientras duren esas medidas, los trabajadores pueden recibir protección por desempleo.

Díaz ha recordado la posibilidad de usar este mecanismo en un momento de gran incertidumbre en el sector porcino. Por ahora el Gobierno tiene constancia de nueve jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA) en el radio del primer foco, pero la situación ha tenido ya un gran impacto en el precio del cerdo, que bajó de golpe un 17% desde que se detectaron los primeros casos de peste porcina el pasado 28 de noviembre.

