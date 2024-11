La vicepresidenta del Gobierno segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes un "escudo laboral" para los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad Valenciana ante el "auténtico drama y la catástrofe ambiental sin precedentes" que están viviendo por la DANA. Entre las distintas medidas, Díaz ha explicado que "los ERTE de fuerza mayor ya están disponibles para todo el mundo".

La ministra ha comparecido en Valencia tras su reunión con el conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, y con las organizaciones sindicales y empresariales de la región, a quienes ha agradecido su colaboración. "Estamos unidos para salvar empresas, puestos de trabajo, autónomos...", ha expresado Díaz y ha afirmado que el Gobierno está "terminando un escudo laboral para resolver todos y cada uno de los problemas en la Comunidad Valenciana, para salvar todo el tejido laboral valenciano, puestos de trabajo directos e indirectos e incluso a los autónomos".

A renglón seguido, ha confirmado que "los ERTE de fuerza mayor ya están disponibles para todo el mundo". "Los trabajadores tienen miedo y les mando un mensaje: nadie va a perder derechos", ha indicado y se ha dirigido a las empresas: "Los mecanismos están a su disposición". La vicepresidenta ha insistido en que "la prioridad absoluta es la tramitación de todo lo necesario, no solo ERTE". Todas las normas aprobadas en el Consejo, continúa, "van a tener inicio el martes de la semana pasada".

¿En qué situaciones puede un trabajador valenciano ausentarse?

La ministra también ha incidido en que "los trabajadores pueden ausentarse del trabajo si hay un riesgo para su vida". La ministra enumera que "pueden ausentarse si están volcados en limpiar, sacando lodos o buscando a sus familiares y amigos", así como "si están pasando duelos, si han perdido vehículos o viviendas y si están centrados en cuidar ascendientes o descendientes". Y advierte: "Si no se respeta el principio de legalidad, Inspección de Trabajo actuará".

Entre las medidas que ha anunciado, están los ERTE, que ya están "a disposición de los trabajadores", incluso de los que "no tengan periodo de cotización previa estarán amparados". Asimismo, ha recordado que esto "no consume desempleo".

En segundo lugar, la ministra ha asegurado que "todos los que no han ido a trabajar deben saber que no tendrán ninguna sanción por no ir a trabajar". "Todas las personas que hoy se hayan ausentado tendrán permisos retribuidos no recuperables", ha añadido, señalando también a las "trabajadoras del hogar": "Las vamos a proteger". Y ha explicado que el trabajo a distancia va a ser "la actuación preferente".

Por otro lado, ha afirmado que van a "reestablecer el plan Me Cuida" que contempla todas las posibilidades de adaptación de jornada. "Estamos coordinadas con la ministra de Inclusión y se va a proteger a todos los trabajadores valencianos y los empresarios van a tener el mismo mecanismo de cotización que los que han tenido en pandemia", ha informado Díaz.

"Todo el Gobierno de España se pone al servicio de la Generalitat y del pueblo valenciano con el objetivo de que no caiga ni una empresa ni un trabajador. Vamos a activar la protección contra el despido como en pandemia", ha apostillado.