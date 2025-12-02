El paro baja en 18.805 personas en noviembre y se sitúa en la cifra más baja en este mes desde 2007

Imagen de archivo de personas haciendo cola en la entrada de una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid.

El dato En los últimos 12 meses, el desempleo se ha reducido en 161.057 personas. En total hay 2.424.961 personas en paro, lo que supone un 6,23% menos que en el mismo mes del año anterior.

En noviembre, el desempleo en España se redujo en 18.805 personas, un 0,77% menos que el mes anterior, alcanzando los 2.424.961 desempleados, la cifra más baja para este mes desde 2007. En comparación con noviembre de 2024, el desempleo disminuyó en 161.057 personas, un 6,23% menos. El mercado laboral sumó 522.771 afiliados en el último año, alcanzando un total de 21.825.233 ocupados, un aumento del 2,5% interanual. El paro femenino cayó significativamente, y los menores de 25 años experimentaron la mayor reducción en desempleo. En noviembre, se registraron 1.296.203 contratos, de los cuales el 41,27% fueron indefinidos.

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha reducido en 18.805 personas en relación con el mes anterior (-0,77%) al finalizar el mes de noviembre, según los últimos datos del paro que hemos conocido este martes.

En los últimos 12 meses, el mercado laboral ha sumado 522.771 afiliados más, hasta registrar un total de 21.825.233 ocupados en la serie original en noviembre, el nivel más elevado en ese mes, lo que supone un ritmo de creación de empleo del 2,5% interanual.

Respecto a noviembre de 2024, el desempleo ha descendido en 161.057 personas, un descenso del 6,23%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.424.961 personas, la cifra más baja para este mes desde 2007. El paro se ha reducido en todos los sectores económicos y también entre el colectivo sin empleo anterior.

La caída del desempleo femenino triplica en términos absolutos a la del desempleo masculino en el mes de noviembre, con más de 14.370 mujeres desempleadas menos en relación al mes de octubre, un descenso de casi el 1% (0,97%). El colectivo donde más baja el número de parados es en los menores de 25 años, que desciende en 5.476 personas (-2,83%) respecto al mes anterior. Esta caída porcentual triplica la de los mayores de esa edad.

El paro registrado en noviembre de 2025 baja en once comunidades autónomas. Las regiones que registran una mayor caída son Andalucía (-6.934), Comunidad de Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119); mientras que se mantiene estable o aumenta moderadamente en las seis comunidades restantes, encabezadas por Illes Balears (2.534) y Castilla y León (1.035).

El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.296.203, con 534.997 contratos de trabajo de carácter indefinido registrados en noviembre, que representan el 41,27% de todos los contratos.

Hay 14.358 afiliados menos afiliados, pero la caída es menor que en octubre de 2024

Los datos del mercado laboral arrojan que el empleo en España "sigue creciendo a un ritmo superior al de otras economías europeas", según defiende la ministra Elma Saiz. En el último año, la Seguridad Social suma 522.000 afiliados, superando los 21,8 millones de afiliados. En la serie original, el número de afiliados se reduce en 14.358 respecto a octubre, menos de la mitad que el mismo mes de 2024. Estos datos suponen un ritmo de creación de empleo del 2,5% interanual.

El número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social se mantiene en cifras "históricamente altas", según recoge el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, con 10.335.245 de media en noviembre, lo que supone un crecimiento de 247.902 ocupadas respecto a hace un año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.