Renfe hace más barato viajar en familia: Avlo baja los billetes a cinco euros para menores de 14 años

Los detalles Cada adulto podrá reservar hasta dos billetes infantiles a este precio y los menores de 4 años que no ocupen asiento viajarán gratis. La medida busca que las familias prefieran Avlo frente a Ouigo y facilite sus escapadas.

Renfe ha movido ficha en la batalla de la alta velocidad barata. Desde este martes, los niños menores de 14 años podrán viajar en los trenes Avlo por solo cinco euros por trayecto, una rebaja respecto a los siete euros que costaban hasta ahora. Eso sí, el precio corresponde a la tarifa básica y cada adulto podrá comprar un máximo de dos billetes infantiles a ese precio.

La compañía pública quiere incentivar que más familias elijan el tren para moverse por España. Además de esta rebaja, los menores de cuatro años seguirán viajando gratis siempre que no ocupen asiento, con un billete sin coste y también con un máximo de un niño por cada adulto de pago. En este caso, el menor deberá viajar encima del adulto.

A partir de los cinco euros de salida, los viajeros pueden personalizar el trayecto: elegir asiento, añadir maletas, permitir cambios o anulaciones con devolución, o incluso viajar con mascota. La idea es mantener el precio de reclamo y sumar extras a demanda.

Golpe directo a Ouigo

La decisión llega en plena guerra comercial con Ouigo, la operadora low cost de la francesa SNCF, que ofrece billetes infantiles a siete euros en todas sus rutas. Ahora ese es el precio base para los adultos que viajan en Avlo, lo que convierte a los cinco euros para menores en una baza clara para Renfe.

Avlo nació en 2021 como respuesta directa a la llegada de competencia a la alta velocidad. Sin embargo, el servicio sufrió un frenazo el pasado septiembre, cuando Renfe tuvo que retirarlo de su ruta estrella, Madrid–Barcelona, por problemas en los nuevos trenes de la serie 106. La compañía prometió entonces compensar el vacío, mejorando la oferta en el AVE tradicional.

Dónde está funcionando el Avlo

A día de hoy, los trenes Avlo conectan Madrid con Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Murcia y Gijón, con paradas en ciudades como Cuenca, Albacete, Córdoba, Ciudad Real, Puertollano, Elche, Segovia, Valladolid o Palencia, entre otras.

Renfe asegura que la rebaja "refuerza su compromiso con las familias". El mensaje es claro: si viajas con niños, el tren quiere ser la opción más barata y cómoda. Una vuelta de tuerca a los precios que, en plena competición por cada pasajero, puede cambiar la forma en la que muchas familias planifiquen sus escapadas.

