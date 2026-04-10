Los precios de los alquileres también ahogan a los negocios: cierre de casi 400 comercios este 2026 por no poder mantenerlos

Las consecuencias Jordi Bordas, de la Asociación de Comerciantes de El Raval, advierte de la pérdida de tejido comercial que provoca que las grandes franquicias dominen los barrios.

Los comerciantes enfrentan serios desafíos para mantener sus locales debido al aumento de los precios de alquiler. Francisco Hidalgo, gerente del restaurante Grangeta del Raval, ha visto cómo su alquiler se duplicó, pasando de 1.400 a más de 2.400 euros, lo que hace inviable trasladar estos costos a los clientes. Este fenómeno obliga a muchos negocios a cerrar o reubicarse, según Jordi Bordas, de la Asociación de Comerciantes de El Raval. Eduardo Abad, de UPTA España, atribuye el cierre de más de 13.500 pequeños negocios el año pasado a la especulación inmobiliaria. En 2026, casi 400 comercios han cerrado, incluyendo el estudio de tatuajes de Arturo de Miguel, quien se ha reinventado en el sector tecnológico.

Al igual que los españoles tienen complicado comprar una vivienda, los comerciantes también están teniendo problemas para mantener sus locales por las elevadas subidas de precio de los últimos años.

Un ejemplo es Francisco Hidalgo, que tras 20 años trabajando en su restaurante, el alquiler ha terminado siendo inasumible. "Al principio pagábamos 800 euros, hasta los 1.400. Este año se renueva el contrato y se multiplica por dos, más de 2.400 euros", declara Hidalgo, gerente del restaurante Grangeta del Raval, a laSexta.

Se trata de unos incrementos que desde este negocio se resisten a trasladar a los clientes porque tampoco saldría rentable. "¿Quién viene a tomarse un café por tres euros? No viene nadie", asegura.

En las grandes ciudades cada vez hay más locales que se ven obligados a echar el cierre o, en el mejor de los casos, a desplazarse a otras localizaciones por la subida del precio de los alquileres. Jordi Bordas, de la Asociación de Comerciantes de El Raval, advierte que "estamos perdiendo tejido comercial" y creando un "monocultivo", ya que los negocios que se pueden mantener son las franquicias.

El presidente de UPTA España (Unión de Profesinales y Trabajadores Autónomos), Eduardo Abad, denuncia que "la especulación inmobiliaria tiene mucho que ver sobre el cierre de los más de 13.500 pequeños negocios que se han cerrado el año pasado".

Por el momento, esa tendencia de cierre de negocios se mantiene y, en lo que llevamos de 2026, ya han bajado la persiana casi 400 comercios.

Arturo de Miguel, ha sido uno de ellos. Tras ocho años con un estudio de tatuajes, ha tenido que traspasar su negocio. "Yo tenía un negocio que no daba pérdidas, era rentable. Empecé pagando 1.600 euros de alquiler y lo regenté durante 8 años, hasta que lo traspasé. Terminé pagando 2.100", afirma. En su caso, ha optado por reinventarse y cambiar la tinta por el sector tecnológico.

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