Nuevo golpe para Trump: la inflación se dispara al 3,3% en EEUU por la guerra en Oriente Medio

¿Qué está pasando? Tras marcar un 2,4% en febrero, en marzo ha experimentado su mayor subida desde mayo de 2024. Los precios de la energía por el conflicto en Irán, el principal motivo.

La inflación en Estados Unidos continúa en ascenso, alcanzando un 3,3% en marzo, la mayor subida desde mayo de 2024, impulsada principalmente por el aumento de los precios de la energía debido a la guerra en Oriente Medio iniciada por Donald Trump. Según la Oficina de Estadística Laborales, los costos de la energía se incrementaron un 12,5% anual en marzo, mientras que los alimentos subieron un 2,7%. La inflación subyacente, que excluye la volatilidad de la energía y alimentos, aumentó al 2,6%. En términos mensuales, la inflación se aceleró al 0,9%, y la Reserva Federal decidió mantener los tipos de interés estables.

La tasa de inflación de Estados Unidos sigue subiendo. Después de marcar un 2,4% en febrero, la guerra de Irán ha hecho que alcance el 3,3% en la que es su mayor subida desde mayo de 2024. El principal motivo, el impacto de los precios de la energía por la guerra en Oriente Medio que Donald Trump inició el 28 de febrero.

Así lo recogen datos de la Oficina de Estadística Laborales del Departamento de Trabajo, que señalan que en concreto en marzo el coste de la energía se disparó un 12,5% anual. El de los alimentos, un 2,7% con respecto al mismo mes del año anterior.

De este modo, la tasa de inflación subyacente, que descuenta el impacto de la volatilidad de la energía y de los alimentos, ha subido en marzo al 2,6%. Supone una décima más que la del dato de febrero.

En la comparación intermensual, en marzo la inflación se aceleró al 0,9%, el triple de la subida observada en febrero. La energía se encareció a nivel mensual un 10,9%, mientras que el precio de los alimentos se mantuvo estable.

En su reunión del pasado 18 de marzo, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener estables los tipos de interés en un rango objetivo del 3,50% al 3,75%.

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