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Nuevo golpe para Trump: la inflación se dispara al 3,3% en EEUU por la guerra en Oriente Medio

¿Qué está pasando? Tras marcar un 2,4% en febrero, en marzo ha experimentado su mayor subida desde mayo de 2024. Los precios de la energía por el conflicto en Irán, el principal motivo.

Imagen de un billete de un dólarImagen de un billete de un dólarEuropa Press
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La tasa de inflación de Estados Unidos sigue subiendo. Después de marcar un 2,4% en febrero, la guerra de Irán ha hecho que alcance el 3,3% en la que es su mayor subida desde mayo de 2024. El principal motivo, el impacto de los precios de la energía por la guerra en Oriente Medio que Donald Trump inició el 28 de febrero.

Así lo recogen datos de la Oficina de Estadística Laborales del Departamento de Trabajo, que señalan que en concreto en marzo el coste de la energía se disparó un 12,5% anual. El de los alimentos, un 2,7% con respecto al mismo mes del año anterior.

De este modo, la tasa de inflación subyacente, que descuenta el impacto de la volatilidad de la energía y de los alimentos, ha subido en marzo al 2,6%. Supone una décima más que la del dato de febrero.

En la comparación intermensual, en marzo la inflación se aceleró al 0,9%, el triple de la subida observada en febrero. La energía se encareció a nivel mensual un 10,9%, mientras que el precio de los alimentos se mantuvo estable.

En su reunión del pasado 18 de marzo, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener estables los tipos de interés en un rango objetivo del 3,50% al 3,75%.

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