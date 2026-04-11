Preguntar para ahorrar: así ayudan los profesionales en carnicerías o pescaderías a ajustar la compra.

Los detalles Carniceros o fruteros ayudan a sus clientes a elegir la mejor opción para sus paladares teniendo siempre en cuenta sus bolsillos. De esta manera, los ciudadanos se llevan exactamente lo que necesitan, ni más gasto ni más desperdicio.

Una generación busca soluciones en bandejas de supermercado para evitar la incómoda pregunta sobre la rentabilidad de sus compras. Carniceros y fruteros, como Víctor Manuel Gil Andrés de Carnicería Rosales, asesoran a los clientes para que elijan productos adecuados a sus necesidades y presupuesto. Saber preguntar puede llevar a un ahorro significativo, evitando gastos innecesarios y desperdicios. Clientes como los de Pescadería Rosamar confían en el consejo de expertos para seleccionar el mejor producto según su preparación. Este enfoque personalizado fomenta una relación de confianza y asegura compras más inteligentes y satisfactorias.

Toda una generación se refugia en bandejas de supermercado. ¿La razón? No responder a una pregunta que cada vez da más vergüenza lanzar en público: "¿qué es lo más rentable?". Carniceros o fruteros ayudan a sus clientes a elegir la mejor opción para sus paladares teniendo siempre en cuenta sus bolsillos.

Saber pedir bien puede hacerte ahorrar dinero y es que a veces quiénes no preguntan a estos profesionales, acaban pagando más. "Si por ejemplo un pollo entero cuesta 11,8 euros, puedo hacer pechugas, para asar, para el arroz en trocitos, una sopa, un caldo o para lo que quieras", explica Víctor Manuel Gil Andrés, encargado de Carnicería Rosales.

Además, si hay dudas con las cantidades, te recomiendan el cálculo para aquello que quieras cocinar. "Yo le digo si lo quiero para dos o tres personas y él me calcula", cuenta a laSexta una clienta.

"No quieren condicionarse una bandeja con una cantidad que no quieren llevar o congelar. Aquí hay que venir como a por el pan, todos los días", añade Gil Andrés.

De esta manera, los ciudadanos se llevan exactamente lo que necesitan, ni más gasto ni más desperdicio. Así, cuanto mejor sea el vínculo con ellos, más probabilidades de comprar mejor.

"Yo llego y le pregunto 'Javi, ¿qué tienes hoy?' Y lo que sea bueno me llevo", narra otra clienta. Todo empieza igual: preguntando. Preguntando mucho. "Si lo quieren guisado, a la plancha, al horno... entonces le voy asesorando si es mejor el lenguado o merluza", dice Rosa María Rey, propietaria de Pescadería Rosamar.

A su vez, para no complicar lo más mínimo a los compradores, los trabajadores son claros: "Nosotros le hacemos la vida más fácil al cliente. Si quieren filetearlo, se filetea".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.