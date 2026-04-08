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No están liberados de pagar

Hacienda vigila a los influencers vivan donde vivan: si sus ingresos vienen de España tienen que pagar al fisco español

Los detalles No están exentos de tributar en España si el ingreso se origina aquí. Para eso están los convenios de doble imposición, que "indican dónde tienen que tributar, si en el país donde obtiene el beneficio o en el de residencia", explica un experto fiscal.

Hacienda vigila a los influencers vivan donde vivan: si sus ingresos vienen de España tienen que pagar al fisco español
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Desde este miércoles, 8 de abril de 2026, ya podemos presentar la declaración de la renta y ojo si eres influencer. Hacienda va a vigilar muy de cerca a los 'youtubers', 'tiktoker' y a todos aquellos que ganan dinero en redes, ya sea haciendo publicidad o como creadores de contenido. Y da igual que se vayan a Andorra o Dubái: si sus ingresos vienen de España, no están totalmente liberados de pagar.

Porque hay influencers que tiran de patriotismo, aunque para pagar menos impuestos son capaces de trabajar desde cualquier parte del mundo. "Yo estoy orgulloso de pagar impuestos". Estoy contento. Lo que no quiero es pagar tantos", dijo ElXokas, uno de estos creadores de contenido digital en redes sociales.

También de generar ingresos viviendo donde quieran. O cómo defiende Auronplay: "Como si vivo en China, en Alemania, en Pekín...". Y no es una postura que esté mal, siempre y cuando tributen bien. Siempre y cuando sigan y cumplan las normas y la legalidad.

Esto es precisamente en lo que Hacienda ha puesto el foco para la actual campaña de la renta que arranca este miércoles. En el caso de los influencers, sus domicilios fiscales y su modelo de negocio digital.

No los va a eximir de tributar en España si el ingreso se origina aquí. Porque para eso están los convenios de doble imposición. "En estos convenios se indica dónde tienen que tributar. Si en el país donde obtiene el beneficio, o en el de residencia", explica Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown.

Es decir, que si un influencer que vive fuera de España cierra una promoción con una empresa española, podría tener que declarar los impuestos de esos ingresos aquí. Esto incluye las colaboraciones o los regalos que hacen muchas marcas españolas a cambio de publicidad con los influencers.

"Las empresas normalmente, cuando dan regalos o hacen los pagos a los influencers, lo tienen registrado. Esa información, Hacienda la va a tener", subraya Fernández. "Pensamos que pueden ser cuantías muy altas". Y que no necesariamente tiene que ser dinero. Porque, por ejemplo, la influencer Ofelia, en uno de sus vídeos, asegura: "No os vengo a hablar de mi coche". Aunque la realidad es que sí, porque es una publicidad que puede que tenga que tributar.

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