Revivir comercios de barrio abocados al cierre: la apuesta de cada vez más jóvenes en España

Los datos En 2025, el porcentaje de jóvenes que eligió comprar en sus tiendas de barrio creció un 7%. Mientras, el que optó por el mundo online bajó un 5%.

Hay una corriente de jóvenes que está apostando por revivir los comercios de barrio que estaban abocados al cierre. Y no es una moda pasajera. En 2025, el porcentaje de jóvenes que eligió comprar en sus tiendas de barrio creció un 7%. Mientras, el que optó por el mundo online bajó un 5%. Estos son algunos de esos negocios de toda la vida que han vuelto a la vida de la mano de jóvenes.

Casa Pibe cumple 100 años en 2027. Del blanco y negro del papel al color de la realidad, casi cien años después. Todo gracias a Cristóbal Benavente y Marta Arquero. "Que han sido tres generaciones de la misma familia y que ahora tengo yo la suerte de estar aquí dentro, me parece emocionante", ha dicho a laSexta Arquero, socia y copropietaria de Casa Pibe y Sales de Plata, ubicadas ambas en Madrid.

Ambos han evitado que el icónico local de fotografía de Madrid se convierta en otro centro de souvenirs. Esta es la segunda tienda que abren dedicada a un negocio que parecía condenado a la ruina. "El negocio es viable", ha asegurado Arquero, quien ha añadido que son "un proyecto muy pequeñito, pero que crece de manera muy orgánica".

Una palabra, "viable", que repiten de Madrid a A Coruña. Ramón Santos, propietario de Mercería La Crisálida, ha afirmado: "Son viables económicamente. A lo mejor no es para comprarte un yate, pero sí para sobrevivir día a día. Y aquí, por ejemplo, somos seis familias que vivimos de este negocio".

Ramón tomó las riendas de esta mercería ubicada en el corazón antiguo de A Coruña en 2019 y ahora sus clientes se hacen hasta fotos con él porque sus redes sociales ya cuentan con más de 730.000 adeptos. Muchos de ellos jóvenes. "Me escribe mucha gente que me pide consejos porque en su pueblo, en su ciudad [...] va a cerrar un pequeño negocio y no sabe si dar el paso", ha explicado Santos.

Más de 10.000 comercios de proximidad bajaron la persiana de forma definitiva el año pasado. Son 28 cierres diarios. Sin embargo, entre tanto dato, hay proyectos como el del kiosko Extra, que ha decidido mantener el ambiente de barrio en pleno Lavapiés sin perder lo esencial del negocio. "La gente se para mucho, va bien de ventas por ahora", ha asegurado Silvia Ferpal, diseñadora y cofundadora de este negocio. "No perdemos dinero, que eso es un gran logro", ha asegurado.

En este negocio, Silvia, Jorge y Andrej venden material de diseño empujando a otros, literal y metafóricamente hablando, a crear. "Justo nosotros tres venimos del mundo de la tecnología y sentimos que a nuestro alrededor la gente está harta de la inteligencia artificial, del 'scroll' infinito", ha remarcado Ferpal.

Carlos Ferrás, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Santiago de Compostela ha afirmado que los jóvenes "están comenzando a rechazar el comercio online y valoran mucho la proximidad y el acceso al producto directo con el contacto humano". Un cambio de tendencia incipiente que da una nueva oportunidad a estos negocios de toda la vida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.