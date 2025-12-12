Talgo aprueba la entrada de la SEPI y el consorcio de empresarios vascos y activa su plan de rescate

Los detalles Esta toma de control se canaliza a través de la suscripción de un aumento de capital por un importe de 45 millones de euros. Este se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 10,6 millones de acciones a un tipo de emisión de 4,25 euros por acción.

La Junta Extraordinaria de Accionistas de Talgo ha aprobado este viernes la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la compañía, en el marco de la operación por la que tomará el control del fabricante ferroviario el consorcio vasco liderado por Sidenor. Así, se activa su plan de rescate de la mano de una restructuración financiera.

Esta entrada se canaliza a través de la suscripción de un aumento de capital por un importe de 45 millones de euros. Este aumento se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 10,6 millones de acciones a un tipo de emisión de 4,25 euros por acción, lo que equivale a un porcentaje accionarial del 7,9% de Talgo.

También realizará una suscripción de obligaciones convertibles en acciones de Talgo por importe de 30 millones de euros con exclusión del derecho de suscripción preferente a un tipo fijo del 10,21% anual, capitalizable y pagadero al vencimiento a ocho años (con eventual extensión a 10 años) en efectivo o con entrega de acciones.

Por su parte, el Gobierno autorizó a la SEPI a llevar a cabo una inversión en Talgo de 75 millones de euros, en respuesta a la petición realizada por la propia compañía. El Ejecutivo justificó dicha inversión por el conjunto de tecnologías y capacidades industriales con que cuenta Talgo, haciendo de esta compañía un "actor clave" para la movilidad ferroviaria en España.

Además, la Junta considera sostenible el plan de negocio que tiene previsto para los próximos años teniendo en cuenta que su ejecución será impulsada por el consorcio inversor liderado por Sidenor y que se verá facilitada por una restructuración financiera que se ha proyectado para permitir acomodar el calendario de vencimientos y los recursos disponibles a la cartera de pedidos ya contratada. El consorcio de Sidenor también realizará una suscripción de obligaciones convertibles en acciones de Talgo por importe de 75 millones de euros en las mismas condiciones que la de la propia SEPI.

La Junta también aprobó un contrato de financiación sindicado por importe total de hasta 770 millones de euros estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de Cesce y un tramo revolving de hasta 120 millones y una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de Cesce.

Esta financiación va acompañada del aumento de capital para dar entrada a la SEPI, por un importe nominal de 3,18 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 10,5 millones de nuevas acciones ordinarias de 0,301 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación y con una prima de emisión de 3,949 euros por acción. Asimismo, la Junta aprobó la reducción del número de miembros del Consejo de Administración fijándolo en ocho.

"La aprobación y ejecución de estas operaciones contempladas son indispensables para preservar el futuro de la Sociedad y del Grupo Talgo", indicó el presidente de Talgo, Carlos de Palacio, quien indicó que son "una demostración del claro compromiso del Consejo de Administración" para proteger a accionistas, trabajadores, clientes y acreedores.

Con la entrada de la SEPI, la compañía pretende dar carpetazo a un "complejo proceso societario" derivado de la decisión de su accionista de referencia de desprenderse de su participación. "Durante este tiempo, el desarrollo de la actividad ordinaria de la Sociedad y del Grupo Talgo se ha visto afectada de forma muy negativa. La ausencia de un marco accionarial estable han generado reveses en la gestión y han deteriorado de manera significativa la posición competitiva, económica y financiera del mismo", concluyó la compañía.

