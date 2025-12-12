El IBEX 35 alcanza los 17.000 puntos por primera vez en su historia

El dato El IBEX 35 llegó a tocar los 16.946,1 puntos en la jornada de este jueves y cerró con su segundo máximo histórico consecutivo de cierre (16.883 puntos).

La Bolsa española ha alcanzado un hito histórico al superar los 17.000 puntos, con un máximo intradía de 17.007,5 enteros tras subir un 0,73%. El IBEX 35 se encamina hacia su quinta sesión en positivo y tercera semana al alza, acumulando un incremento anual del 46,69%. Enagás es la única empresa en negativo, mientras que Ferrovial lidera las ganancias. Este avance se produce tras el segundo máximo histórico consecutivo del jueves, impulsado por el recorte de tipos en EE.UU. En Wall Street, el Dow Jones y el S&P 500 marcaron récords, mientras que el Nasdaq cayó. En Asia, el Nikkei subió un 1,37%. En Europa, los mercados abrieron al alza, con el crudo Brent y el oro también aumentando.

La Bolsa española ha alcanzado este viernes, por primera vez en su historia, los 17.000 puntos y toca máximos intradía en los 17.007,5 enteros después de subir tras la apertura el 0,73%. Con esta revalorización, el principal selectivo español, el IBEX 35, se encamina a su quinta sesión en positivo y a cerrar su tercera semana al alza. En el año, acumula una subida del 46,69%.

Dentro del IBEX 35, solo Enagás cotiza en negativo, al dejarse el 0,44%. En el lado de las ganancias destaca Ferrovial, que avanza el 1,57%. De los grandes valores, Santander suma el 1,16%, Inditex el 0,91%, Iberdrola el 0,42%, BBVA el 44%, Telefónica el 0,41% y Respsol el 0,34%. La Bolsa española mantiene el tono positivo este viernes después de acabar este jueves con su segundo máximo histórico consecutivo de cierre, en los 16.883 puntos, tras avanzar el 0,72% animado por el recorte de tipos en Estados Unidos.

El IBEX 35 llegó a tocar durante la jornada un máximo intradía en los 16.946,1 puntos, un nivel que supera este viernes, mientras en Wall Street sus principales índices acabaron mixtos, aunque el Dow Jones de Industriales alcanzó un nuevo récord intradía, apoyado en parte por el recorte de tipos de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

El S&P 500 también logró un récord de cierre, mientras que el Nasdaq terminó con una bajada del 0,26%, afectado por Oracle y el miedo a una burbuja en la Inteligencia Artificial.

Los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan, a esta hora, una apertura mixta. En Asia, donde Japón ha dado a conocer el dato de la producción industrial de octubre, que ha subido el 1,5 % mensual, por debajo del 2,6 % del mes anterior, el Nikkei de Tokio ha avanzado el 1,37%; la Bolsa de Shanghái, el 0,41%; y el Hang Seng, el 1,73%.

Lo que dicen las bolsas europeas

En una jornada en la que se conocerá la producción industrial del Reino Unido, y el dato de su PIB, el foco está en los datos finales de inflación de noviembre en Alemania o España. Alemania ha confirmado el alza de la inflación interanual al 2,3 % en noviembre, mientras que en España el IPC se moderó una décima, hasta el 3%.

El euro baja y se cambia a 1,174 dólares. Los principales indicadores europeos han abierto en positivo: Milán gana el 0,44%, Fráncfort el 0,40%, Londres el 0,39% y París el 0,16%. El precio de crudo Brent, el de referencia en Europa, sube el 0,49%, hasta los 61,58 dólares; mientras que el oro avanza el 0,15%, hasta los 4.286,22 dólares. La rentabilidad de la deuda española a diez años alcanza el 3,295%.

