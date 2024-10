El Sindicato de Inquilinas ha dejado plantado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión con los representantes del sector para afrontar el problema de la vivienda. El sindicato de inquilinas no ha querido asistir porque no quería sentarse con la patronal. Los acusan de ser los culpables del problema.

"No haremos ninguna foto con la patronal inmobiliaria porque no podemos esperar ninguna solución de los culpables del problema". "No se invita a los rentistas a discutir la política de vivienda", han subrayado en un comunicado horas antes de la reunión de Sánchez con organizaciones sociales y representantes del sector de la vivienda.

Nuevas movilizaciones a la vista

Además, han vuelto a amenazar con una huelga de alquileres y nuevas movilizaciones, mencionando ciudades como Sevilla, Málaga o Granada. Su lema es claro: "O bajan los precios, o vamos a dejar de pagarlos".

A las puertas de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparezca el miércoles en el Congreso de los Diputados para hablar de vivienda, el Sindicato de Inquilinas ha avanzado que volverán a "tomar las calles" en Málaga y Sevilla (9 de noviembre) y Barcelona (23 de noviembre).

Tras la manifestación del pasado 13 de octubre en Madrid reclamando una bajada de los alquileres y el llamamiento a una huelga para no pagar las rentas, el sindicato ha insistido en pedir la dimisión de Isabel Rodríguez, a la que acusan de no haberse querido reunir nunca con ellos pero sí múltiples veces con las constructoras y portales inmobiliarios.

En opinión de los sindicatos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha de decidir: o se enfrenta a los rentistas que han multiplicado impunemente los precios del alquiler o les sigue dando vía libre con políticas cosméticas", han reclamado.

Las medidas como el bono joven, "que acabará en los bolsillos de los rentistas", o el decreto sobre alquileres de temporada, "un mero registro informativo sin efectos reales, demuestran su intención de no cambiar nada", han considerado.

Hablan de situación "límite"

A juicio de los sindicatos de inquilinas, la situación actual "es límite", como se ha visto en las últimas manifestaciones en las que han participado miles de inquilinos en varias ciudades españolas.

Por ello, han exigido una bajada de los alquileres del 50 %; la recuperación de las viviendas vacías, turísticas y de temporada para su uso residencial; la expropiación de las viviendas de "fondos buitre", la "desarticulación" de todos los grupos de "desokupación" o el cese de toda actividad especulativa.

El Sindicato de Inquilinas entiende que las patronales bancarias y de la construcción llevan 40 años dirigiendo las políticas de vivienda en España y Sánchez tiene que decidir si se enfrenta a los rentistas, a los que acusa de haber multiplicado "impunemente" los precios del alquiler, o les da vía libre con políticas "cosméticas".