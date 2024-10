Madrid ha acogido una manifestación por la vivienda y Andrea Ropero se trasladó hasta la misma para dar voz a los manifestantes que salieron a la calle a protestar por una vivienda digna. Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas e inquilinos de Madrid, expone que todos aquellos que quieren alquilar en las grandes ciudades deben sobrevivir con 300 o 400 euros. "Nos llega la nómina y al día siguiente ya le hemos dado la mitad a nuestro casero", argumenta.

"A día de hoy ya no trabajamos solo para nuestros jefes, trabajamos para los rentistas y eso es algo inaguantable", añade la portavoz. En cuanto a que en las grandes ciudades no baje el precio de la vivienda, Racu expone que "el problema de raíz es que la vivienda se considera un bien de mercado". "La solución solo pasa porque sacar la vivienda del mercado. Hasta que no sea posible no hacer negocio de la vivienda este problema no tendrá solución", reflexiona.

El principal objetivo de la marcha, según indica la portavoz, es que los alquileres bajen un 50%. "Tal y como están los precios ya no aguantamos más, no llegamos a fin de mes, vivimos ahogadas", se lamenta, "si no nos lo dan los caseros, si no nos lo dan los gobiernos lo vamos a conseguir nosotras con una huelga de alquileres". "Cuando hayamos bajado los alquileres un 50% nos ponemos a mirar toda esa batería de medidas que necesitamos desde regular los precios, expropiar viviendas de los fondos buitre o cerrar los pisos turísticos", concluye.