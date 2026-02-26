Ahora

El Ibex 35 marca un nuevo récord a las puertas de los 18.500 puntos tras sumar un 0,19%

¿Por qué es importante? De esta manera, en lo que va de año, el el índice de referencia de la Bolsa española se ha revalorizado un 6,87%.

La Bolsa de Madrid, este jueves. La Bolsa de Madrid, este jueves. Altea Tejido - EFE
El Ibex 35, el índice de referencia de la Bolsa española, ha tocado este jueves nuevos máximos históricos, en los 18.496,6 puntos, después de subir un 0,19% en una jornada bursátil marcada por la presentación de resultados empresariales y las dudas en Wall Street tras las cuentas de Nvidia.

En concreto, el selectivo español ha sumado 35,6 enteros hasta ese récord de los 18.496,6 puntos. De esta manera, en lo que va de año, el Ibex 35 se ha revalorizado un 6,87%.

La bolsa española arrancaba la sesión con una caída del 0,15 %. Un tono negativo se ha mantenido en la mayor parte de la sesión, pero finalmente se han impuesto los avances pese a los retrocesos en la bolsa de Nueva York.

La atención ha estado puesta en los títulos de compañías que presentaban resultados como Redeia, Ferrovial e Indra, que tras rendir cuentas en la víspera al cierre de mercado, ha sumado un 21,26 %.

De los grandes valores, Inditex ha subido un 1,02%; Repsol, un 0,72%; mientras que BBVA ha perdido un 0,3%; Santander, un 0,59%; Telefónica, un 0,95% e Iberdrola, un 1,47%.

