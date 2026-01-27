Feijóo, antes y ahora: el líder del PP pasa de decir a los migrantes que podían "estar tranquilos" a acusarles de "desbordar nuestros servicios"

Entre líneas El giro del PP es llamativo. Hace poco más de un año sí que apoyaban la regularización de migrantes, pero ahora, dicen que no así, no las regularizaciones masivas. Olvidan que es exactamente lo que hizo Aznar hasta en tres ocasiones.

El Partido Popular (PP) ha mostrado posturas cambiantes respecto a la regularización de personas migrantes en España. En abril de 2024, Alberto Núñez Feijóo apoyó la regularización de migrantes que trabajan en el país, prometiendo soluciones para su inclusión social. Borja Sémper, portavoz del PP, también respaldó esta medida. Sin embargo, ante el ascenso de la ultraderecha y las próximas elecciones, el PP ha endurecido su discurso, criticando las regularizaciones masivas como ilegales. Esto contrasta con las acciones del exlíder del PP, José María Aznar, quien realizó tres regularizaciones masivas durante sus mandatos. El Gobierno actual defiende su enfoque basado en derechos humanos y niega que estas medidas provoquen un efecto llamada.

La hemeroteca retrata los vaivenes del PP con las regularizaciones de personas migrantes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmaba en una entrevista en la Cope en abril de 2024 que "hay un debate que debemos dar y debemos de zanjar. Con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles". "Y esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país", prometía Feijóo tras apoyar el inicio de la tramitación de la iniciativa legislativa popular para regularizar a migrantes.

En la misma línea, en agosto de 2024, el portavoz del PP Borja Sémper aseguraba en Onda Cero que "evidentemente hay cientos de miles de personas en España que están, como dice usted, de la economía sumergida, que están trabajando, que no están cotizando, que no tienen sus derechos sociosanitarios o laborales reconocidos. Y a estas, a estas personas, estos seres humanos, hay que darles una salida. Faltaría más. Claro que sí. Nosotros estamos a favor de esto".

Pero hoy el discurso es diferente. Las próximas citas electorales, en Aragón y en Castilla y León, y las encuestan que prevén un ascenso de la ultraderecha hacen que el PP acerque ahora su discurso migratorio al de Vox.

Así, analizaba Feijóo hoy en su redes el anuncio del Gobierno. "Una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos. La ilegalidad se premia", acusaba el popular.

Xabier García Albiol (alcalde de Badalona) ha ido un poco más allá hablando de "rendición y caos". "No es política migratoria: es rendición y caos. Delinquir sale gratis. Escándalo e irresponsabilidad total", ha publicado en sus redes.

Y Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, asegura directamente que esta regularización de migrantes es "ilegal". "Las regularizaciones masivas son ilegales. Lo que hay que hacer es regularizar persona a persona. Nosotros no hemos cambiado nuestra postura", ha insistido en la Cámara Baja.

Sin embargo, todos ellos olvidan que esas regularizaciones masivas de migrantes es lo que hizo José María Aznar hasta en tres ocasiones. "Los españoles estamos demostrando que tenemos una gran capacidad de acogida (...) Quiero recordar que en dos años se ha regularizado la situación de más de 400.000 personas en procesos extraordinarios", defendía Aznar.

El Gobierno hoy recuerda a los populares esas afirmaciones y niegan que la regularización provoque un efecto llamada. Recuerdan además que para regularizarse hay que carecer de antecedentes legales. "Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia", ha defendido la portavoz Elma Saiz.

