Preocupación ante la subida del precio de la gasolina tras los ataques a Irán (y después de varios días al alza por las amenazas de Trump)

Los detalles Este sábado, el precio ronda el 1,50 euros el litro. Algunos se arrepienten de no haber llenado el depósito antes.

En las últimas semanas, el precio de la gasolina ha aumentado debido a la incertidumbre generada por las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Antes del reciente ataque, el precio del barril de brent ya había subido un 3%, situándose en 73 dólares. Este sábado, el litro de gasolina alcanzó 1,50 euros, tras seis semanas de incremento por las amenazas de Trump. Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, un punto estratégico donde transita el 20% del crudo mundial, lo que podría impactar gravemente en la economía global, especialmente en China, principal comprador del crudo iraní.

Ya lo notaban estas semanas en las gasolineras. Poco a poco, la gasolina ha ido subiendo estos días previos al ataque a Irán, solo por la incertidumbre. Finalmente, tras el ataque de este sábado, la población se muestra "preocupada" ante la previsible subida de los precios del combustible y alguno se arrepiente de no haber llenado el depósito antes.

Hasta este sábado, fueron simplemente los avisos de Trump a Irán los que repercutieron en los precios de la gasolina. Las últimas cifras que hay son de justo antes de los ataques y ya llevaban varios días al alza. El barril de brent, el principal indicador para saber cuánto va a costar la gasolina, tenía este viernes un precio de 73 dólares, lo que supone un 3% con respecto al jueves.

En lo referente al propio precio de la gasolina, este sábado amanecido en 1,50 euros el litro, después de seis semanas de subidas influenciadas por las amenazas de Trump contra Irán. Ahora, estamos pendientes de ver los datos de los próximos días para comprobar cómo evoluciona realmente.

El estrecho de Ormuz, punto estratégico mundial

Irán ha decidido cerrar el estrecho de Ormuz tras el ataque masivo de Estados Unidos e Israel, lo que puede impactar enormemente en el mercado petrolero, ya que por allí pasa el 20% del crudo que consume el mundo.

El año pasado, tras los primeros ataques de Israel y Estados Unidos, el Parlamento iraní ya pidió el cierre del estrecho, un cierre que podría tener graves repercusiones en la economía mundial, con China como uno de los países más afectados, ya que es el principal comprador del crudo iraní.

El estrecho de Ormuz, punto de importancia estratégica mundial que separa las costas de Irán y Omán, se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán y por él transitan cada día un promedio de 144 buques, de los que un 37% son petroleros; un 17% buques portacontenedores y un 13% graneleros, según datos del informe Revisión del Transporte Marítimo 2025, de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

