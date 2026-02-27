Ahora

Dato de inflación

La inflación se mantiene en el 2,3% y la subyacente sube una décima respecto a enero

Los detalles Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa consideran que la moderación en el dato "favorece que los salarios aumenten por encima de la inflación, permitiendo a las familias ganar poder adquisitivo".

El dato de inflación en febrero mantiene el mismo nivel que en enero. Según recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación interanual en febrero de 2026 se sitúa en el 2,3%, la misma tasa que en el mes pasado.

Sí que sube la inflación subyacente, la que excluye energía y alimentos no elaborados, que pasa de un 2,6% a un 2,7%, una décima más respecto al dato de enero.

La estabilidad de la inflación en febrero se explica por la bajada de los precios de la electricidad, que contrarrestó las subidas en combustibles, restauración y alimentos.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa aseguran que España sigue en la senda de control de precios marcada por el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de un crecimiento cercano al 2%, con una moderación del dato de inflación que "favorece que los salarios aumenten por encima de la inflación, permitiendo a las familias ganar poder adquisitivo".

