Del agua en Galicia solo se sacan conchas: las últimas lluvias matan prácticamente a todo el marisco dejando a las familias sin ingresos

Los mariscadores gallegos no recuerdan una situación como ésta: el tren de borrascas de las últimas semanas ha dejado las rías con prácticamente todas las almejas y berberechos muertos. Un drama para miles de familias que se han quedado sin ingresos.

La imagen es impactante: del agua en Galicia solo se sacan conchas. Los ejemplares de berberecho, almeja o navaja están todos muertos. Las mariscadoras califican la situación de "catastrófica". "Tuvimos una riada en el año 2023 que fue dura, pero no es ni la cuarta parte de lo que es esta riada que tenemos ahora mismo en la que hay una mortandad masiva en prácticamente toda la ría de Arousa", ha explicado Mari Porto, presidenta Mariscadoras de Carril.

Ante esta situación, no hay producto, lo que afecta a miles de familias arousanas que viven del mar. "Al final todos somos unos perjudicados, si nos afecta a nosotros pues afecta a las 'pescantinas', que venden en plazas, a los depuradores, esto es una cadena que acaba afectando a todo el mundo", ha detallado Juan José Rial, patrón mayor de A Illa de Arousa.

En decenas de playas gallegas se pueden encontrar en la arena miles de conchas vacías de berberecho, de almeja y de mejillón. El motivo que hay detrás de la mortandad de todos estos bivalvos es el descenso de la salinidad del agua después de tantos meses de lluvias en Galicia.

Mientras, las familias y trabajadores tardarán años en recuperar la normalidad. "Antes remontabas cabeza en ocho meses. Ahora hacen falta dos años. Claro, ¿qué haces dos años pagando seguros? Y ahora hay que ir a estos terrenos a levantarlos, sacar la almeja muerta, sanearlo, volver a sembrar", ha contado Carlos, mariscador. Ahora el sector solo espera que haya respuestas y soluciones.

