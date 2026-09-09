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Inflación

El precio del barril de brent vuelve a superar los 100 dólares y el Ibex pierde 1,5 puntos tras los ataques de EEUU a petroleros iraníes

Las consecuencias Pese a la ayuda de 10 céntimos al gasóleo, llenar el depósito en España cuesta ahora seis euros más que hace una semana.

Repostaje en una gasolinera
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Estados Unidos ha atacado con misiles varios petroleros iraníes, un nuevo capítulo del fuego cruzado entre ambos países y que se traduce en malas noticias para la economía. Las consecuencias ya se están sintiendo con una subida de un 3,36% en el precio del barril de brent.

El precio por barril del petróleo de referencia ha superado los 100 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres. Es su nivel más alto desde el 23 de julio, como resultado de la escalada bélica en Oriente Medio.

En España el Ibex 35 ha cerrado la jornada perdiendo un punto y medio, siendo su peor sesión desde finales de julio. La situación reaviva las presiones inflacionistas en la víspera de la reunión del Banco Central Europeo y amenaza con precios aún mayores en los carburantes.

La subida se come ya casi la mitad de la ayuda de 10 céntimos al gasóleo que entró en vigor el 1 de septiembre, por lo que la situación en las gasolineras españolas empieza a ser sofocante.

A principios de mes el litro de diésel costaba 1,87 euros, ahora se sitúa a 1,91 euros. Esto significa que llenar el depósito podría costar 100 euros, seis más que hace solo una semana.

Las ayudas estarán prorrogadas hasta final de mes. Si el Ejecutivo no las renueva, el bolsillo podría verse aún más afectado.

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