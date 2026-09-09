Bruselas concede a España 114,7 millones de euros en financiación de emergencia para Ceuta

Los detalles El montante final es la suma de 82,7 millones de euros provenientes del Fondo de Asilo, Migración e Integración, y 32 millones del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados.

La Comisión Europea ha otorgado a España 114,7 millones de euros para enfrentar la crisis migratoria en Ceuta, tras la llegada de más de 80.000 migrantes desde Marruecos. Esta ayuda incluye 82,7 millones del Fondo de Asilo, Migración e Integración y 32 millones del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados. La solicitud, presentada el 24 de agosto, busca reforzar la protección fronteriza y mejorar la capacidad de acogida. Magnus Brunner, comisario de Interior y Migración, destacó el apoyo continuo a España y la prioridad de repatriar a quienes no tienen derecho a permanecer en la zona. Las negociaciones entre Madrid y Bruselas han sido clave para concretar esta asistencia.

La Comisión Europea (CE) ha concendido a España 114,7 millones de euros en concepto de financiación de asistencia de emergencia para hacer frente a la crisis migratoria que sufre Ceuta tras la entrada a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde Marruecos.

"Esta ayuda financiera se suma a la respuesta inmediata de la Comisión desde el primer día, cuando ofreció a España asistencia tanto financiera como operativa. La decisión demuestra una vez más la plena solidaridad de la Comisión con España a la hora de hacer frente a esta difícil situación", ha explicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El montante final es la suma de 82,7 millones de euros provenientes del Fondo de Asilo, Migración e Integración, y 32 millones del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados.

La solicitud, elevada al Ejecutivo comunitario el pasado 24 de agosto, incluía medidas para reforzar la protección de las fronteras y las infraestructuras relacionadas con la seguridad, así como para establecer una capacidad de acogida adecuada de migrantes, incluyendo a los menores no acompañados.

"La situación en Ceuta puso a prueba nuestra capacidad de resistencia europea y la seguridad de nuestras fronteras exteriores. Desde el primer día, la Comisión ha respaldado firmemente a las autoridades españolas en la gestión de la situación y les ha ofrecido su apoyo. Hoy anunciamos un apoyo europeo concreto adicional para atender las necesidades urgentes sobre el terreno. Nuestra prioridad sigue siendo clara: quienes no tienen derecho a permanecer en la zona deben ser repatriados", ha explicado el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, en un comunicado para anunciar la decisión de Bruselas.

Casi un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, el 28 de agosto, el Gobierno solicitó formalmente al Ejecutivo comunitario más medios para el triaje de las personas que aún permanecían en la ciudad autónoma de manera irregular y también 32 millones de euros en fondos de emergencia.

Tras semanas de contactos entre Madrid y Bruselas para concretar las necesidades reales y de que desde el Ejecutivo comunitario se pidieran "aclaraciones" al Gobierno sobre las peticiones de apoyo, Brunner apuntó hace unos días que se estaban dando avances significativos, tras abordar la situación con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La decisión anunciada ahora por el comisario se produce, además, un día después de que el propio Brunner recibiera en su despacho de Bruselas por separado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

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