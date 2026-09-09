Ahora

Crisis migratoria

Bruselas concede a España 114,7 millones de euros en financiación de emergencia para Ceuta

Los detalles El montante final es la suma de 82,7 millones de euros provenientes del Fondo de Asilo, Migración e Integración, y 32 millones del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados.

Imagen de archivo. Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín. Imagen de archivo. Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Comisión Europea (CE) ha concendido a España 114,7 millones de euros en concepto de financiación de asistencia de emergencia para hacer frente a la crisis migratoria que sufre Ceuta tras la entrada a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde Marruecos.

"Esta ayuda financiera se suma a la respuesta inmediata de la Comisión desde el primer día, cuando ofreció a España asistencia tanto financiera como operativa. La decisión demuestra una vez más la plena solidaridad de la Comisión con España a la hora de hacer frente a esta difícil situación", ha explicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El montante final es la suma de 82,7 millones de euros provenientes del Fondo de Asilo, Migración e Integración, y 32 millones del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados.

La solicitud, elevada al Ejecutivo comunitario el pasado 24 de agosto, incluía medidas para reforzar la protección de las fronteras y las infraestructuras relacionadas con la seguridad, así como para establecer una capacidad de acogida adecuada de migrantes, incluyendo a los menores no acompañados.

"La situación en Ceuta puso a prueba nuestra capacidad de resistencia europea y la seguridad de nuestras fronteras exteriores. Desde el primer día, la Comisión ha respaldado firmemente a las autoridades españolas en la gestión de la situación y les ha ofrecido su apoyo. Hoy anunciamos un apoyo europeo concreto adicional para atender las necesidades urgentes sobre el terreno. Nuestra prioridad sigue siendo clara: quienes no tienen derecho a permanecer en la zona deben ser repatriados", ha explicado el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, en un comunicado para anunciar la decisión de Bruselas.

Casi un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, el 28 de agosto, el Gobierno solicitó formalmente al Ejecutivo comunitario más medios para el triaje de las personas que aún permanecían en la ciudad autónoma de manera irregular y también 32 millones de euros en fondos de emergencia.

Tras semanas de contactos entre Madrid y Bruselas para concretar las necesidades reales y de que desde el Ejecutivo comunitario se pidieran "aclaraciones" al Gobierno sobre las peticiones de apoyo, Brunner apuntó hace unos días que se estaban dando avances significativos, tras abordar la situación con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La decisión anunciada ahora por el comisario se produce, además, un día después de que el propio Brunner recibiera en su despacho de Bruselas por separado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez acusa a PP y Vox de "cercenar" el derecho al voto y reta a un Feijóo que exige elecciones: "Nos veremos en la urnas"
  2. Última hora de la crisis en Ceuta | El Gobierno publica los informes policiales y de inteligencias sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta
  3. Marlaska minimiza a "un documento de trabajo interno" sin "ninguna finalidad espuria" el dossier con información ideológica de periodistas
  4. La gerente del PSOE señala a Cerdán y reconoce que tardaron unos meses en formalizar los "contratos verbales" para pagar a Leire Díez
  5. Más de 19.000 mujeres aguardan una mamografía en Madrid al aumentar un 2.000% la lista de espera en tres años
  6. Árboles caídos, inundaciones y cortes de tráfico: jornada complicada en Cataluña por el granizo y las fuertes tormentas