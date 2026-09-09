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Crisis de vivienda

Bruselas se abre por primera vez a limitar la compra de segundas viviendas y el alquiler vacacional en zonas tensionadas

Los detalles La iniciativa parte de la Comisión Europea, controlada por los populares, y puede suponer un cambio de paradigma en la forma de afrontar los problemas de vivienda en el seno de la UE.

Manifestación por la vivienda en Málaga
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La Comisión Europea propone limitar la compra de segundas residencias y los alquileres vacacionales en las zonas tensionadas para mejorar el acceso a la vivienda. Con limitaciones y solo de manera temporal, pero la iniciativa supondría, aunque sea levemente, intervenir el mercado de la vivienda.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición limpia, justa y competitiva, Teresa Ribera, ha afirmado que "esto brindará a los alcaldes seguridad jurídica y las herramientas necesarias para actuar con medidas justificadas, necesarias y proporcionadas".

Este cambio de paradigma llega desde una Comisión Europea, de mayoría popular. Hasta ahora había puesto el acento en construir más y que ahora abre la puerta a intervenir sobre el mercado.

"Una vivienda no debería ser, ante todo, una mercancía en el mercado", ha declarado Dan Jorgensen, comisionado europeo de Energía y Vivienda.

Soluciones al problema de vivienda

Bruselas sostiene que el acceso se ha encarecido tanto que expulsa a quienes trabajan en esos lugares tensionados. El alquiler ha subido un 75% en ciudades como Madrid en diez años. Europa ya calcula que necesita construir 650.000 viviendas adicionales cada año.

Jorgensen ha explicado la realidad de los datos: "Significa que la gente común con trabajos normales, enfermeros, profesores y policías, a menudo no pueden vivir en la ciudad donde trabajan".

En cualquier caso, no será un cheque en blanco. Para que se lleve a cabo la medida habrá que demostrar que la zona sufre problemas de vivienda durante al menos tres años y que la restricción es necesaria y proporcionada. Según Ribera, esto "proporciona a las autoridades mayor claridad jurídica cuando la escasez de viviendas exige decisiones difíciles".

De momento, solo es una propuesta. Ahora tendrá que negociarse y recibir el visto tanto del Consejo como del Parlamento Europeo.

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