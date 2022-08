El pluriempleo ha vuelto a alcanzar sus niveles más altos, y es que más de medio millón de personas tienen dos o más trabajos en nuestro país.

Esta tendencia es cada vez más habitual debido al aumento de contratos a jornada parcial y la reducción de la temporalidad. Un modelo que cada vez está más extendiendo entre los países europeos pero que los sindicatos denuncian, y es que aseguran que aquí, mayoritariamente, se produce en contra de la voluntad de los trabajadores.

José Antonio es mozo de almacén, gerente en un gimnasio de crossfit y entrenador personal. "Mi jornada empieza a las cinco de la mañana. A las 10:00 horas termino en el almacén y ya acudo al box. Tras esto, a las 18:00 horas me voy al club privado a hacer entrenamientos personales", cuenta a laSexta. En total, realiza jornadas de más de 14 horas. Sin embargo, en su caso asegura que es algo vocacional. "Parte de mi jornada es enfocada al mundo del deporte, y eso es vocación".

Actualmente, más de medio millón de españoles tiene al menos dos trabajos, lo que supone más del 2,5% de los afiliados a la Seguridad Social. Una cifra que no se veía desde 2008.

El problema se produce cuando esto ocurre por necesidad y no tanto por vocación. Rodrigo Hernández, portavoz Save the Children, insiste en que son muchas las personas que no pueden llegar a fin de mes con un solo empleo. "Ya tener un trabajo muchas veces no es suficiente para salir de una situación complicada. Muchas familias tienen que tener dos o más empleos para poder llegar a fin de mes".

Es lo que le ocurre a Félix Alexander Valdés, que tiene que hacer jornadas interminables. "A veces ni las cuento pero si son mínimo entre 14 y18 horas entre una cosa u otra", desvela. Lo que más lamenta es que, con cuatro hijos, no puede hacer una adecuada conciliación familiar. "En todas las celebraciones familiares nunca estoy, siempre está ella sola, no puedo ir a natación, sacar a los pequeños en bici...".

Una complicada situación que, de momento, cree que no cambiará y en la que cada vez se encuentran más personas en España.