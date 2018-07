La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C se rebela contra Montoro: "¿Se puede tener menos vergüenza?"

La plataforma cree que la afirmación del ministro Montoro "perjudica gravemente" su lucha con la que exigían la prescripción de medicamentos ya existentes que no se suministraban por su alto coste.

Recuerdan que a pesar de la existencia de estos fármacos innovadores, la hepatitis C causaba en España una media de doce muertes al día. "La PLAFHC no va a entrar a valorar unas cifras sesgadas y parciales, de las que no se conocen ni las cuantías invertidas ni su financiación", han explicado en un comunicado.

Pero sí ven un "mensaje malintencionado" que intenta culpabilizarles y enfrentarles con afectados de otras enfermedades. La presidenta de la PLAFHC, Elsa Tobeña, ha asegurado que "ni somos culpables ni tenemos que pedir perdón por vivir".

Por otro lado, han exigido que se declare la hepatitis C como una pandemia porque sólo en España se calcula que hay más de 800.000 afectados y que se emiten "licencias obligatorias" que actúen sobre el sistema de patentes y eviten el "lucro desmesurado".

A su vez, han pedido que se fomente la elaboración de medicamentos genéricos para que se erradique el virus que causa la enfermedad sin que perjudique al Sistema Nacional de Salud.