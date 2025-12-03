La factura de la luz bajará en 2026 gracias a las renovables: así se notará el ahorro

Los datos Aunque los cargos y peajes suban un poco, la caída del precio de la electricidad en el mercado mayorista permitirá que los hogares paguen cerca de un 5% menos en su factura y que las grandes industrias ahorren casi un 10%.

Si estás cansado de ver subir la factura de la luz cada mes, hay buenas noticias: el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha avanzado que en 2026 la mayoría de los consumidores pagará menos por la electricidad, desde los hogares hasta las grandes industrias. Y no es un truco: la reducción se debe principalmente a que la energía está bajando de precio, gracias al impulso de las energías renovables.

Para que te hagas una idea, un hogar medio que tenga la tarifa regulada PVPC verá su factura reducida en casi un 5%, mientras que las pequeñas y medianas empresas con Tarifa 3.0 TD notarán un ahorro similar, del 4,95%. En el caso de las empresas industriales, la rebaja será más importante, alrededor del 8,5%, y los grandes consumidores de electricidad, los llamados electrointensivos, podrían pagar casi un 10% menos.

¿Por qué baja la luz? La respuesta está en el precio de la energía en el mercado mayorista. A finales de noviembre, la electricidad se estaba vendiendo a 56,7 euros por megavatio hora (MWh), mientras que el promedio de 2025 hasta ahora ha sido de 64,96 euros/MWh. Ese descenso hace que la parte "variable" de la factura, la que depende del precio de la luz en el mercado, sea más barata. En pocas palabras: aunque la electricidad siga teniendo impuestos y costes fijos, lo que pagas por la propia energía será menor.

Ahora bien, no todo baja. La factura de la luz tiene otra parte, la fija, que no depende de cuánta electricidad consumas, y que incluye los llamados cargos y peajes regulados. Estos suben un poco: los cargos que fija el MITECO aumentarán algo más del 10%, mientras que los peajes que propone la CNMC subirían alrededor de un 4%.

Pero, ¿qué son estos cargos? No te asustes, que no es magia negra. Son costes que pagamos entre todos para mantener el sistema eléctrico: retribuyen a las renovables antiguas (lo que se llama RECORE) y cubren la electricidad más cara en islas, Ceuta y Melilla, entre otras cosas. Por ejemplo, en 2026, la retribución a estas renovables históricas será de 5.760 millones de euros y la parte que cubre los sistemas no peninsulares, unos 840 millones.

En total, los costes del sistema eléctrico en 2026 se estiman en 8.510 millones de euros, de los cuales se compensan 4.453 millones con impuestos específicos, ingresos de las subastas de CO₂ y pagos del Gobierno. Esto deja un total de 4.057 millones que los consumidores tendremos que pagar en la factura, pero incluso así, el ahorro por la caída del precio de la energía será mayor que la subida de estos cargos, por eso la factura baja.

Si quieres entenderlo de manera muy sencilla: el precio de la energía baja, los costes fijos suben un poquito, y al final, tu factura sale más barata que este año. Así que, aunque sigamos escuchando noticias de subidas de impuestos o peajes, los españoles pagaremos menos por la luz el próximo año.

