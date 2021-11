Aumentar 0,5 puntos las cotizaciones de las empresas y 0,1 puntos las de los trabajadores. Es el acuerdo que han alcanzado Gobierno y sindicatos para garantizar las pensiones de la generación del 'Baby Boom', los nacidos entre los años 50 y los 70.

Una firma de la que se ha descolgado la patronal al considerar que la propuesta que se ha puesto sobre la mesa no supone ningún beneficio para la creación de empleo. Si bien, el ministro Escrivá ha asegurado que los empresarios "no han hecho una sola propuesta" al respecto y durante las negociaciones "no han dicho" cuál era su postura.

"El recorte de pensiones sustantivo que iba a haber, sobre todo, para los jóvenes requería un mecanismo de equidad. Hemos estado con ellos para que dijeran qué es lo que querían, pero no nos lo han dicho", ha señalado en declaraciones a la Cadena Ser el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Respecto a la creación de empleo a la que la CEOE y Cepyme han hecho referencia, Escrivá ha recalcado que España "tiene unos costes laborales por debajo de la mayoría de países de nuestro entorno". Por ejemplo, "en Alemania las cotizaciones son de 19 puntos; en Francia, 17; y en España, 14". Lo pactado se trata, para el ministro, de un "incremento tan pequeño que no cambia en absoluto la fotografía" de la situación.

A pesar de la postura de la patronal, el dirigente socialista considera que esto no supondrá un retroceso en otras negociaciones que continúan abiertas ni influirá en las relaciones con los agentes sociales. "Yo he hablado con ellos y no he sacado la impresión de que esto agríe nuestras relaciones, que son amplias. Hablamos con ellos de muchos temas", ha destacado. Además, ha señalado que el grueso de la reforma sí ha contado con el visto bueno de todas las partes negociadoras.

La patronal asegura que así "no se soluciona el problema"

Desde la CEOE señalan que se han opuesto a esta medida porque, a su juicio, "no soluciona el problema". Así lo ha manifestado Íñigo Fernández de Mesa, el vicepresidente de esta entidad, que ha destacado que "el agujero de las pensiones es de 18.000 millones al año y con esta medida solo se recaudarían dos millones".

En una entrevista en 'Espejo Público' ha dicho que la clave es que "aumente el empleo", pero esto supone "remar en sentido contrario". Algo que ya indicaron desde su organización y Cepyme en un comunicado conjunto tras las reuniones con el Ejecutivo y los sindicatos. "El Gobierno castiga a las empresas y a los desempleados porque para los jóvenes va a ser más difícil crear empleo", ha agregado.

Preguntado por si lo considera una subida desorbitada, ha remarcado que siempre se está "frivolizando con las medidas" y ha puesto de ejemplo el Salario Mínimo Interprofesional: "En su momento, también era muy reducido, siempre dicen que es poco. Y en realidad lo que está ocurriendo es que está cargando sobre las empresas muchos costes".

Así las cosas, ha defendido que desde la patronal siempre están "abiertos al diálogo", pero cuando creen "que una medida no soluciona el problema, no van a decir lo contrario". Algo que podría traducirse también en un fracaso en las negociaciones por la 'reforma' de la reforma laboral: "Si va en la dirección de crear empleo, la apoyaremos; si no, pues no".