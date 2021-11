Gobierno y sindicatos han acordado una subida de las cotizaciones que afectará a las empresas y, en menor medida, a los trabajadores. El objetivo, llenar la hucha de las pensiones para garantizar la jubilación a la generación del 'Baby Boom' a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

El acuerdo, del que se ha descolgado la patronal, recoge que los empresarios se hagan cargo del aumento de 0,5 puntos y los empleados del restante, el 0,1. Desde la CEOE y Cepyme se han opuesto frontalmente al considerar que esto "no soluciona el problema" y afectará directamente a la creación de empleo.

Ante esta postura, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha lamentado que desde la plataformas de empresarios no se hayan sumado al acuerdo, asegurando que no han presentado alternativa a esta propuesta. Además, ha rechazado que el Banco de España haya criticado este nuevo mecanismo porque, a su juicio, no afectará a la creación de empleo. Considera que esto era necesario porque "iba a haber un recorte de pensiones sustantivo, sobre todo, para los jóvenes".

Pero, ¿cuánto supondrá este aumento de las cotizaciones para los trabajadores?, ¿a partir de cuándo podrá implementarse? ¿cuánto pretende recaudar el Ejecutivo con esta nueva medida? A continuación, te explicamos todas las claves sobre esta nueva reforma. Si bien, cabe recordar que este mecanismo deberá pasar el trámite parlamentario con el Proyecto de Ley del poder adquisitivo de las pensiones.

¿Cuánto impactará en el sueldo?

El ministro Escrivá ha explicado la subida con el ejemplo de un empleado con la base media, de unos 2.000 euros. En este caso, el aumento de la cotización supondría dos euros mensuales para el trabajador y 10 euros para la empresa.

El salario más más frecuente antes de la pandemia, en 2019, era de 18.489,74€, es decir, unos 1.500 euros al mes distribuido en 12 pagas. Con estas cifras, el trabajador asumiría una rebaja en el sueldo de 1,5 euros al mes (18 euros al año) y el empresario cotizaría 7,5 más (90 euros al año).

¿Cuándo entrará en vigor esta medida?

Este nuevo sistema de cotizaciones se empezará a aplicar en 2023 y estará en vigor hasta el 2032. Si bien, a partir de entonces se irá revisando para verificar si el nivel de gasto en pensiones previsto para 2050 por la Comisión Europea se puede cumplir. En caso afirmativo, se podrán bajar las cotizaciones o ir aumentando las pensiones. De lo contrario, se podrá volver a plantear un nuevo sistema para incrementar la cotización del 0,4%.

¿Cuánto se pretende recaudar?

El titular de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones ha señalado que el objetivo es recaudar unos 40 o 50 millones de euros en los próximos diez años. Precisamente, este martes ha explicado que en 2011 la hucha de las pensiones llegó a alcanzar los 67.000 millones de euros, pero desde entonces se fue "sobrecargando el sistema con gastos impropios" que hizo que, en la actualidad, esta cifra se sitúe en torno a los 2.000 millones.