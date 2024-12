Miedo e incertidumbre entre los mutualistas de Muface: "Necesito una operación que mi compañía no me la cubre"

Los mutualistas de MUFACE ya preparan movilizaciones mientras esperan que salga adelante la licitación para su asistencia sanitaria. Son cuatro millones de personas que temen quedar en un limbo. Entre ellos, están especialmente preocupados aquellos que tienen enfermedades graves o que esperan una operación.

Una de ellas es Sandra Nombela, es profesora en Madrid y mutualista de Muface. "A mí me hicieron una prueba rutinaria y de repente, en el garaje, sin llegar a casa (...) me dicen: Vente por el informe, te tiene que ver un médico, ya", relata. Entonces, asegura que le mandaron acudir a urgencias de forma inmediata.

Así es cómo le detectaron a Sandra que tenía un linfoma y se convirtió en paciente oncológica. Ahora, denuncia que personas como ella con "un tratamiento a medias" se encuentran "con el que no sabemos qué va a pasar". Se trata de una incertidumbre que sienten desde que se anunció que MUFACE no renovaba el contrato con el que cubre la sanidad de millón y medio de funcionarios y a sus familias: "Sanidad no nos faltara, faltaría más. Pero lo que debatimos ahora es cómo va a ser esa transición", lamenta Sandra.

Es la misma situación que sufre Miguel Rodríguez, funcionario del Ministerio de Interior, que está a la espera de una operación. "A mí la compañía (...) me ha mandado un mensaje, un e-mail diciendo que el 31 de enero del 2025 acaba sus prestaciones". Ahora, asegura estar "asustado" y "aterrizado" al necesitar "una operación que mi compañía no me la cubre".

En el caso de que pase a la Seguridad Social, dice que los tiempos se alargarán mucho más, puesto que serían cuatro millones de personas las que pasarían: "A lo mejor me dan fecha, no sé, por dentro tres años". Un vacío que también denuncia Javier Nogueira, policía en Santiago de Compostela ya que es "terrorífico para familias y para los afectados". Por su parte, el Gobierno confirma a laSexta que nadie se quedará sin atención medica, que ya se está trabajando en una nueva licitación y que ante todo primará la transparencia.