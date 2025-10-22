Juan Roig (Mercadona) lanza un mensaje a empresarios y millonarios: "Pagar impuestos es muy bueno y muy sano"

Los detalles Juan Roig defiende que pagar impuestos no es un castigo, sino algo positivo y necesario, y anima a empresarios y millonarios a "salir del armario" y no esconderse por su éxito.

En un país donde muchos Youtubers y millonarios buscan fórmulas para no rascarse el bolsillo, Juan Roig, presidente de Mercadona y quinta persona más rica de España, ha dejado un mensaje claro: pagar impuestos no es solo obligatorio… es algo positivo y de lo que hay que estar orgulloso.

Lo dijo este martes en su casa, el Roig Arena, ante 1.500 asistentes y 500 empresas durante la apertura de la 40ª edición del congreso Aecoc, la asociación que agrupa a toda la cadena de alimentación y gran consumo, de la que Roig es presidente de honor. "Cada vez que vengáis a Valencia hablo, y gratis", bromeó.

El empresario quiso dejar claros dos mensajes: que ser empresario es algo de lo que hay que sentirse orgulloso y que cumplir con Hacienda es tan natural como pagar en el supermercado. "Tenemos que pagar impuestos. Es algo muy bueno y muy sano, y hay que estar orgullosos. El problema no es pagar mucho, es cómo se gestiona", señaló.

Roig animó además a sus colegas a "salir del armario": "No tenemos ese orgullo, preferimos escondernos. Pero somos referentes y la gente quiere escucharnos".

El presidente de Aecoc, Ignacio González, respaldó su discurso con datos: la recaudación fiscal ha subido un 6% de media en los últimos cinco años, más que la renta disponible de los hogares. "Es indiscutible que se paguen impuestos, pero hoy se recauda mucho más que hace cinco años", afirmó.

En 2024, Mercadona logró un beneficio récord de 1.384 millones de euros, y Roig dejó claro que, además de generar riqueza, los empresarios tienen la obligación de contribuir al bien común.

