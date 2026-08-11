Casi medio millón de turistas de todo el mundo y 350 millones de euros: el impacto económico para España del eclipse solar

Los detalles Las reservas hoteleras se han disparado un 18% y se espera que el 70% de los ingresos por el eclipse proceda de turistas extranjeros.

España se ha convertido en el epicentro turístico mundial debido al eclipse solar total, atrayendo a casi 446.000 turistas para presenciar este fenómeno único. Este incremento ha generado un aumento del 8% en los asientos de avión y un 18% en las reservas hoteleras respecto al año pasado. El Ministerio de Economía estima que el turismo astronómico generará cerca de 350 millones de euros, con un 70% de ingresos provenientes de turistas extranjeros. En Galicia, cruceros astronómicos ofrecen una experiencia única, mientras que en Cambrils y otras regiones, los turistas han llegado masivamente para disfrutar del evento. Además de España, Islandia también será testigo del eclipse, atrayendo a visitantes de todo el mundo.

España es uno de los pocos países en los que se va a poder disfrutar del eclipse solar total y eso está disparando las cifras de turismo. Casi medio millón, concretamente 446.000 personas, están llegando a España estos días solo para disfrutar de este fenómeno natural único.

Los asientos de avión programados para esta semana han aumentado un 8% respecto al año pasado y las reservas hoteleras se han disparado un 18%.

España se ha posicionado así como el epicentro turístico mundial del eclipse solar total, consolidando su posición como el segundo país más visitado del mundo, lo que va a generar un impacto millonario.

El Ministerio de Economía calcula que el turismo astronómico va a generar casi 350 millones de euros. Estos ingresos se repartirán entre las 36 provincias desde las que se podrá ver el eclipse total y una gran parte, el 70%, vendrá de todos esos turistas extranjeros.

Cruzar medio mundo para el eclipse

Miles de turistas han empezado a llegar a sus destinos. "Teníamos unos asuntos que hacer y aprovechamos, ya que veníamos para ver el eclipse", comenta una persona a laSexta. En Galicia, incluso hay cruceros astronómicos destinados a la observación del eclipse. Uno de ellos lleva a bordo a 400 personas que lo verán desde el mar.

Lukas y Alina vienen de Alemania y cuentan que llevaban años organizando el viaje. "Lo hemos estado preparando desde hace unos dos años (...) principalmente porque a mi mujer le gustan los eventos solares... así que ha soñado con estar aquí durante mucho tiempo", afirma Lukas.

Otros, como Damián y Tania, han cruzado el charco solo por el eclipse. Vienen de Puerto Rico y su plan es verlo desde el mar. "Nosotros hicimos una planificación del crucero para ver el eclipse en alta mar en el crucero", aseguran.

Ella confía en que "se vea todo bien en el eclipse. Viajé desde muy lejos para poder verlo, es mi ilusión".

En Cambrils también ha comenzado la llegada masiva de turistas como una mujer, que explica que "desde el año pasado tenemos la reserva hecha".

Otras personas se han encontrado con el eclipse de casualidad, pero celebran poder verlo. "Compras y comida, eso es lo que necesito. Y el eclipse, sí, pero eso como el extra", dicen entre risas.

Todos muestran su ilusión por el fenómeno, incluso aunque no sean expertos, y señalan la importancia de ir preparados. "Yo no sé si voy a ver mucho, pero tenemos preparadas las gafitas y el equipo para nuestro celular".

"Estamos emocionados por lo que podamos ver de una manera segura con las gafas que compramos", asegura otra persona. Añade que es "un momento histórico en esta área del mundo".

Islandia también será testigo

Además de España, el eclipse también se podrá ver desde otras partes del mundo, como Islandia. Hasta allí viajan personas de todo el planeta para verlo desde primera fila.

La franja de totalidad atravesará el país y dejará algunas zonas a oscuras durante algo más de un minuto. Una avalancha de visitantes que ya se nota en los hoteles y ha obligado a reforzar algunos vuelos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido