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MÁXIMOS HISTÓRICOS

El Ibex 35 marca un nuevo récord por encima de 20.200 puntos pese a las dudas sobre Ormuz

Los detalles El nuevo máximo pulveriza el anterior de 20.180,4 puntos que alcanzó el pasado jueves. Así, en lo que va de año, se revaloriza el 16,79%.

Pantalla de la bolsa española este martes. Pantalla de la bolsa española este martes. Altea Tejido - EFE

El principal índice de la bolsa española, el Ibex 35, ha subido el 0,2 % este martes y ha firmado un nuevo máximo histórico por encima de 20.200 puntos pese al incremento de tensiones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, lo que aleja la normalización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

El selectivo ha ganado 40,6 puntos, ese 0,2% y ha cerrado en 20.213,6 puntos, un nuevo máximo que pulveriza el anterior récord de 20.180,4 puntos que alcanzó el pasado jueves. En lo que va de año, se revaloriza el 16,79%, recuerda la agencia EFE.

Pese a que arrancaba la jornada plano debido al enfriamiento de las expectativas de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz, el Ibex 35 pronto se decantaba por las subidas que ha logrado mantener hasta el cierre de la sesión bursátil.

El repunte del precio del petróleo ha vuelto a protagonizar la jornada con la escalada de las tensiones entre EEUU e Irán.

Al cierre de los mercados europeos, el brent subía el 0,7% y se movía en 88,4 dólares por barril, aunque durante el día ha llegado a superar los 90 dólares, mientras que el barril de petróleo intermedio de Texas, de referencia en EEUU, se acercaba a 83 dólares (+0,74%).

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