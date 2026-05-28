Trimestre a la baja
La compra de viviendas cae un 4,7% y el precio se dispara un 7%
Los detalles Con esta nueva caída, la compraventa de viviendas acumula seis meses consecutivos de retrocesos, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9%) y a los que siguieron los de noviembre (-2,4%), diciembre (-1%), enero (-11,4%), febrero (-7,7%) y marzo (-4,7%).
Resumen IA supervisado
La compraventa de viviendas en España descendió un 4,7% en marzo, acumulando seis meses consecutivos de caídas desde octubre de 2025. A pesar de este retroceso, los precios de las viviendas aumentaron un 7%, alcanzando los 2.009 euros/m², con pisos registrando un incremento del 9,7%. El aumento de precios se observó en la mayoría de las comunidades, destacando Asturias y Comunidad Valenciana. Las transacciones de viviendas totalizaron 65.725 en marzo, con un descenso notable en trece comunidades. Los préstamos hipotecarios crecieron un 0,3%, con una cuantía promedio de 182.170 euros, representando el 53,8% de las compras financiadas.
* Resumen supervisado por periodistas.
La compraventa de viviendas cayó en marzo un 4,7%, cerrando un primer trimestre con descensos, mientras que el precio de la vivienda acentuó su subida al 7% y la concesión de préstamos para la compra de una casa aumentó ligeramente un 0,3%, según el Consejo General del Notariado.
Con esta nueva caída, la compraventa de viviendas acumula seis meses consecutivos de retrocesos, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9%) y a los que siguieron los de noviembre (-2,4%), diciembre (-1%), enero (-11,4%), febrero (-7,7%) y marzo (-4,7%).
Al igual que los notarios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta que la compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2% interanual y contabilizó 61.295 operaciones, dejando un descenso acumulado en el año del 2,6%. Todo ello en un mercado que arrastra un déficit de vivienda para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.
El precio acentúa su subida al 7%
En marzo, el precio de la vivienda subió un 7% interanual, hasta los 2.009 euros/m². El mayor incremento lo registraron los pisos, con un ascenso del 9,7% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 2.332 euros/m². En el caso de las viviendas unifamiliares, el precio promedió los 1.454 euros/m², el 2,2 % más.
El precio de la vivienda subió en todas las comunidades autónomas, salvo en La Rioja (-9,5%) y Navarra (-6,8%). Los incrementos más acentuados, de dos dígitos, se dieron en Asturias (22,2%), Comunidad Valenciana (17,9%), Cantabria (14,5%), Comunidad de Madrid (12%), Murcia (11,2%) y las Islas Canarias (10%).
También crecieron en Cataluña (7,1%), País Vasco (6,7%), Galicia (6,4%), Castilla-La Mancha (5,6%), Islas Baleares (4,2%), Aragón (3,5%), Andalucía (3,1 %), Castilla y León (2,1%) y Extremadura (1,9%).
65.725 transacciones de vivienda
En marzo, se contabilizaron 65.725 compraventas de vivienda, el 4,7% menos que un año antes. Por tipo de vivienda, las compraventas de los pisos disminuyeron un 5,8% interanuales, hasta las 49.751 unidades; mientras que las unifamiliares descendieron un 1,1%, con 15.974 operaciones.
La compraventa de vivienda experimentó descensos en trece comunidades autónomas, siendo los descensos más acusados los de Navarra (-33,4%), Islas Baleares (-17,8%), Cantabria (-13,7%), Andalucía (-8,5%), Comunidad Valenciana (-7,4%), Galicia (-7,2%), Murcia (-6,2%), Asturias (-5,6%) y La Rioja (-5,4%). Los únicos aumentos se registraron en Castilla-La Mancha (8,2%), Extremadura (4,8%), Aragón (4%) y Comunidad de Madrid (0,1%).
Por su parte, la superficie media de la vivienda en España también experimentó en marzo un ligero descenso interanual, del 0,4%. La cuantía de los préstamos sube un 10,3% con 182.170 euros Según los notarios, en marzo los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron un 0,3 % interanual hasta las 35.388 operaciones.
La cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 10,3% interanual, alcanzando los 182.170 euros en promedio. El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 53,8%.
Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,1 % del precio. Las hipotecas de vivienda descendieron en once autonomías restantes y Navarra (-28,8%), Cantabria (-12,4%) y La Rioja (-12,3%) presentaron los mayores retrocesos.
Por el contrario, crecieron en seis comunidades: Islas Canarias (11,9%); Extremadura (10,8%); Cataluña (7%); Comunidad de Madrid (6,1%); País Vasco (4,1%) y Murcia (2%).
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