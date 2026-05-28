La compra de viviendas cae un 4,7% y el precio se dispara un 7%

Imagen de archivo. Un hombre mira el escaparate de una inmobiliaria.

Los detalles Con esta nueva caída, la compraventa de viviendas acumula seis meses consecutivos de retrocesos, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9%) y a los que siguieron los de noviembre (-2,4%), diciembre (-1%), enero (-11,4%), febrero (-7,7%) y marzo (-4,7%).

La compraventa de viviendas en España descendió un 4,7% en marzo, acumulando seis meses consecutivos de caídas desde octubre de 2025. A pesar de este retroceso, los precios de las viviendas aumentaron un 7%, alcanzando los 2.009 euros/m², con pisos registrando un incremento del 9,7%. El aumento de precios se observó en la mayoría de las comunidades, destacando Asturias y Comunidad Valenciana. Las transacciones de viviendas totalizaron 65.725 en marzo, con un descenso notable en trece comunidades. Los préstamos hipotecarios crecieron un 0,3%, con una cuantía promedio de 182.170 euros, representando el 53,8% de las compras financiadas.

La compraventa de viviendas cayó en marzo un 4,7%, cerrando un primer trimestre con descensos, mientras que el precio de la vivienda acentuó su subida al 7% y la concesión de préstamos para la compra de una casa aumentó ligeramente un 0,3%, según el Consejo General del Notariado.

Con esta nueva caída, la compraventa de viviendas acumula seis meses consecutivos de retrocesos, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9%) y a los que siguieron los de noviembre (-2,4%), diciembre (-1%), enero (-11,4%), febrero (-7,7%) y marzo (-4,7%).

Al igual que los notarios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta que la compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2% interanual y contabilizó 61.295 operaciones, dejando un descenso acumulado en el año del 2,6%. Todo ello en un mercado que arrastra un déficit de vivienda para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

El precio acentúa su subida al 7%

En marzo, el precio de la vivienda subió un 7% interanual, hasta los 2.009 euros/m². El mayor incremento lo registraron los pisos, con un ascenso del 9,7% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 2.332 euros/m². En el caso de las viviendas unifamiliares, el precio promedió los 1.454 euros/m², el 2,2 % más.

El precio de la vivienda subió en todas las comunidades autónomas, salvo en La Rioja (-9,5%) y Navarra (-6,8%). Los incrementos más acentuados, de dos dígitos, se dieron en Asturias (22,2%), Comunidad Valenciana (17,9%), Cantabria (14,5%), Comunidad de Madrid (12%), Murcia (11,2%) y las Islas Canarias (10%).

También crecieron en Cataluña (7,1%), País Vasco (6,7%), Galicia (6,4%), Castilla-La Mancha (5,6%), Islas Baleares (4,2%), Aragón (3,5%), Andalucía (3,1 %), Castilla y León (2,1%) y Extremadura (1,9%).

65.725 transacciones de vivienda

En marzo, se contabilizaron 65.725 compraventas de vivienda, el 4,7% menos que un año antes. Por tipo de vivienda, las compraventas de los pisos disminuyeron un 5,8% interanuales, hasta las 49.751 unidades; mientras que las unifamiliares descendieron un 1,1%, con 15.974 operaciones.

La compraventa de vivienda experimentó descensos en trece comunidades autónomas, siendo los descensos más acusados los de Navarra (-33,4%), Islas Baleares (-17,8%), Cantabria (-13,7%), Andalucía (-8,5%), Comunidad Valenciana (-7,4%), Galicia (-7,2%), Murcia (-6,2%), Asturias (-5,6%) y La Rioja (-5,4%). Los únicos aumentos se registraron en Castilla-La Mancha (8,2%), Extremadura (4,8%), Aragón (4%) y Comunidad de Madrid (0,1%).

Por su parte, la superficie media de la vivienda en España también experimentó en marzo un ligero descenso interanual, del 0,4%. La cuantía de los préstamos sube un 10,3% con 182.170 euros Según los notarios, en marzo los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron un 0,3 % interanual hasta las 35.388 operaciones.

La cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 10,3% interanual, alcanzando los 182.170 euros en promedio. El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 53,8%.

Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,1 % del precio. Las hipotecas de vivienda descendieron en once autonomías restantes y Navarra (-28,8%), Cantabria (-12,4%) y La Rioja (-12,3%) presentaron los mayores retrocesos.

Por el contrario, crecieron en seis comunidades: Islas Canarias (11,9%); Extremadura (10,8%); Cataluña (7%); Comunidad de Madrid (6,1%); País Vasco (4,1%) y Murcia (2%).

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