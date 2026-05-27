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La cifra más alta desde 2010

Las hipotecas sobre vivienda crecen un 9% en marzo y suman 21 meses al alza

Los detalles Según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de estas operaciones alcanzó los 174.132 euros, lo que supone un aumento del 10,1%.

Imagen de archivo de carteles de venta de viviendas en una inmobiliaria.Imagen de archivo de carteles de venta de viviendas en una inmobiliaria.Agencia EFE
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El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió a 46.661 en marzo, la cifra más alta para este mes desde 2010 y un 9% más que en el mismo periodo de 2025, con lo que suma 21 meses al alza.

Según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de estas operaciones alcanzó los 174.132 euros, lo que supone un aumento del 10,1%.

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, subió un 9%. Entre enero y marzo, el número de hipotecas para compra de vivienda aumentó un 9,7% y el capital prestado un 21,5%. En total, se registraron 131.554 operaciones, la cifra más alta desde 2011.

Tipos de interés

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio en marzo fue del 2,84% y el plazo medio de 25 años. Un 36,2% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y un 63,8 % a tipo fijo, porcentaje que lleva siete meses por encima del 60 %. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,86% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,83% para las de tipo fijo.

El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad se redujo un 28,3% en marzo en tasa anual. Las novaciones, o modificaciones con la misma entidad financiera, se redujeron un 25,2%; y las subrogaciones al deudor, cuando cambia el titular, un 43,7%.

Por el contrario, las subrogaciones al acreedor, cuando lo que cambia es la entidad financiera, aumentaron un 8,0%. El INE destaca que el 82,2% de las 10.549 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en marzo fueron la Comunidad Foral de Navarra (60,4%), Aragón (45,4%) y la Comunidad de Madrid (19,1%).

En el otro extremo de la tabla, las que presentaron mayores descensos en sus tasas anuales fueron Galicia (20,7%), Castilla y León (16,6%) y el País Vasco (12,3%).

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