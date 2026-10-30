La inflación se mantiene en el 4,9 % en octubre por el descenso del precio del combustible

Precios de los carburantes en una gasolinera de Madrid, a 23 de septiembre de 2026

Los detalles La estabilidad en la inflación de octubre fue consecuencia de la influencia a la baja de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios bajaron más que en octubre de 2025, en un contexto de shock energético.

En octubre, la inflación se mantuvo en el 4,9 %, siendo la más alta desde febrero de 2023, influenciada por la contención de precios de combustibles y un menor incremento en alimentos. Según el INE, aunque los carburantes y combustibles subieron un 27,7 %, la estabilidad se logró gracias a la baja en precios de combustibles y lubricantes para vehículos personales. La ampliación del descuento al diésel y gasolina contribuyó a esta estabilidad. La inflación subyacente se mantuvo en 3,1 %, la más alta en dos años y medio. Los precios de consumo subieron un 0,6 % en octubre. La cifra definitiva se publicará el 13 de noviembre.

La inflación se mantuvo en el 4,9 % en octubre, con lo que sigue siendo la tasa más alta desde febrero de 2023 (6 %), debido a la contención de los precios de los combustibles y, en menor medida, al menor incremento de los de la alimentación.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de octubre, un mes en el que los grupos especiales que más subieron sus precios fueron sin embargo los carburantes y combustibles, un 27,7 %; los productos energéticos, un 21,7 %, y los alimentos sin elaboración, un 15,2 %.

La estabilidad en la inflación de octubre fue consecuencia de la influencia a la baja de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios bajaron más que en octubre de 2025, en un contexto de shock energético.

En octubre, seguía vigente la ampliación del descuento al diésel a veinte céntimos el litro, mientras que el de la gasolina seguía reducido a cinco céntimos, una rebaja fiscal que pasará a los 20 céntimos en ambos casos a partir del 1 de noviembre, según el tercer paquete de protección a familias y empresas aprobado recientemente.

Además de los combustibles, la inflación se contuvo, aunque en menor medida, por el menor incremento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y del vestido, frente a octubre de 2025.

Por su parte, al alza tiraron los paquetes turísticos, cuyos precios bajaron menos que en octubre del año pasado; así como el gas, que incrementa sus precios más que hace un año; y los combustibles líquidos, que suben frente a la bajada en el mismo mes del año anterior.

La subyacente se mantiene en el 3,1 %

En cuanto a la inflación subyacente (sin tener en cuenta los precios de alimentos no elaborados ni de productos energéticos, normalmente más volátiles que el resto), la tasa de variación anual estimada también se mantuvo sin cambios en el 3,1 %, de forma que sigue siendo la más elevada en dos años y medio (desde marzo de 2024).

Respecto al mes de octubre, los precios de consumo subieron un 0,6 %, frente al 0,3 % del mes anterior, y encadena nueve meses con tasas positivas, desde enero de este año, cuando los precios bajaron un 0,4 %, según el INE.

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 4,9 % en octubre, una décima menos respecto al mes anterior, y la subyacente se situó en el 3,1 %, mientras que la variación mensual estimada fue del 0,5 %. Todos los detalles de evolución por componentes y la cifra definitiva de la inflación de octubre se publicarán el próximo 13 de noviembre.

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