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El BCE mantiene los tipos de interés en el 2,5% pese a la subida de la inflación

Los detalles La entidad europea ha optado por pausar la tasa de referencia después de la subida acometida en septiembre y la previa del mes de junio, en un contexto marcado por el repunte de la inflación al 3,8%.

Fachada del BCE. Fachada del BCE.Europa Press
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El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido no modificar los tipos de interés en última reunión, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) se mantiene al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%, a pesar de mostrar preocupación la inflación y sus previsiones al alza en el corto plazo.

La entidad europea ha optado por pausar la tasa de referencia después de la subida acometida en septiembre y la anterior del mes de junio, en un contexto marcado por el repunte de la inflación al 3,8% en septiembre, niveles no vistos en los últimos tres años.

A pesar de la decisión de no endurecer la política monetaria, la entidad central de la eurozona ha expresado su inquietud por los riesgos al alza para los precios y el impacto negativo que puede tener sobre la actividad económica el repunte de la inflación energética, en un contexto marcado por el elevado precio del petróleo Brent que cotiza por encima de los 100 dólares.

No obstante, el comunicado del BCE indica que los efectos de esta perturbación energética "aún no se han materializado plenamente" y que la inflación subyacente se ha mantenido "estable" por el momento, al tiempo que los salarios no han mostrado una respuesta sustantiva.

"El mayor alcance y duración de la perturbación energética, así como las implicaciones para los efectos indirectos y de segunda ronda, probablemente impulsarán la inflación y frenarán el crecimiento. Las condiciones de financiación se han endurecido desde la última reunión del Consejo de Gobierno, lo que probablemente afectará a la inflación y al crecimiento", ha advertido la institución.

En esta línea, ha vuelto a dejar claro que mantiene su compromiso con definir la política monetaria de tal manera que se asegure una estabilización de la inflación en su objetivo del 2% a medio plazo.

El instituto emisor ha asegurado continuar en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por el conflicto en Oriente Próximo y ha destacado que el rumbo de los tipos en futuras decisiones estará marcado por los datos disponibles.

Previamente a publicar la decisión sobre el precio del dinero, la presidenta de la institución, Christine Lagarde, ha anunciado que dejará el BCE el 7 de febrero de 2027, una salida anticipada sobre la que ya existían muchos rumores y que supondrá una importante remodelación de la cúpula de la entidad.

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