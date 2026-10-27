El empleo suma 73.600 ocupados y el paro registra su mayor avance en verano desde el covid

Los detalles La ocupación crece en 70.000 personas (+0,31%) en términos desestacionalizados hasta establecer un nuevo máximo histórico en 22.729.600 ocupados (desestacionalizado).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, destacando un incremento de 70.000 personas ocupadas, alcanzando un récord de 22.729.600 ocupados. El empleo ha crecido durante 25 trimestres consecutivos, con 465.900 personas más trabajando que hace un año. La población activa también ha alcanzado un récord, con 25.443.800 personas, y la tasa de paro ha bajado al 10,18%, la más baja desde 2007. El empleo creado es de calidad, con 519.200 asalariados con contrato indefinido más en el último año. El sector privado lidera la creación de empleo, especialmente en sectores de alto valor añadido como educación y actividades profesionales. Los hogares con todos sus miembros ocupados han aumentado, reflejando la fortaleza del mercado laboral.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre, después de que en el segundo el mercado laboral sumara 486.000 ocupados y el total se situara en la cifra récord de 22.779.000 personas trabajando.

La ocupación crece en 70.000 personas (+0,31%) en términos desestacionalizados hasta establecer un nuevo máximo histórico en 22.729.600 ocupados (desestacionalizado) en nuestro país. El empleo encadena 25 trimestres consecutivos de avance. Son 465.900 personas más con trabajo que hace un año (+2,09%).

La población activa también alcanza un récord, con 25.443.800 personas. Aumenta en 169.500 en el trimestre y en 443.500 en el último año. La tasa de empleo de la población de 16 a 64 años sube al 69,10%, casi medio punto más que hace un año.

En este contexto de fuerte aumento de la población activa, la tasa de paro se sitúa en el 10,18%, la más baja en un tercer trimestre desde 2007. En el último año, el número de parados se reduce en 21.900 personas, con un descenso de 77.100 entre las mujeres.

También baja el paro de larga duración. Los parados que llevan más de un año buscando empleo se reducen en 24.400 en el último año, hasta 758.400. Los que llevan dos años o más disminuyen en 63.000 (-11,07%).

El empleo que se crea es de calidad. En el último año hay 519.200 asalariados con contrato indefinido más, hasta 16.651.400. La tasa de temporalidad baja al 15,37%, y al 12,57% en el sector privado, 0,40 puntos menos que hace un año. El trabajo a tiempo completo se incrementa en 244.400 en el trimestre y en 417.600 en el último año.

El sector privado protagoniza la creación de empleo asalariado. En el último año, los asalariados del sector privado aumentan en 363.500 personas, casi dos de cada tres nuevos asalariados.

La fortaleza del mercado laboral se refleja en los hogares. Los hogares con todos sus miembros activos ocupados alcanzan los 12.226.100, 188.500 más que hace un año. Los hogares con todos sus miembros activos en paro se reducen en 4.800 en el mismo periodo, hasta 786.100.

Algunos de los sectores de mayor valor añadido y con mejores salarios lideran el crecimiento. En el último año, la ocupación aumenta en educación, en 107.700 personas; actividades profesionales, científicas y técnicas, en 63.200; actividades financieras y de seguros, en 56.300; actividades sanitarias y de servicios sociales, en 42.300 y programación y consultoría informática, en 31.200.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido