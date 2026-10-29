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Christine Lagarde dejará la presidencia del BCE en febrero y abre la carrera por su sucesión

Los detalles "Acabo de informar a mis colegas de que dejaré mi cargo como presidenta del BCE el 7 de febrero de 2027", ha anunciado la francesa Christine Lagarde.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine LagardeAgencia EFE

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha anunciado este jueves que dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, con lo que se abre una carrera para su sucesión. "Acabo de informar a mis colegas de que dejaré mi cargo como presidenta del BCE el 7 de febrero de 2027", ha anunciado la francesa a través de redes sociales.

"Ha sido un gran orgullo servir a esta institución. Agradezco a todos los que me han apoyado durante estos siete años", ha añadido.

Lagarde debería haber permanecido en el puesto hasta finales de octubre del próximo año, que es cuando cumple su mandato. Es decir, dejará su puesto ocho meses antes de lo previsto.

El BCE ha señalado en un escueto comunicado que "el sucesor de la presidenta Lagarde será nombrado por el Consejo Europeo", como establece el procedimiento establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE).

El Consejo de Gobierno ha expresado su profundo agradecimiento a la Lagarde y le ha brindado una larga ovación.

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