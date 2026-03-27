La inflación sube un punto por la guerra en Irán y se sitúa en el 3,3% en marzo

El dato La inflación subyacente se mantiene en el 2,7%, igual que en febrero, pero el encarecimiento de los carburantes hace subir el dato de inflación interanual.

La inflación ha aumentado hasta el 3,3% debido a la guerra en Oriente Medio, principalmente por el alza del carburante en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, se mantiene en el 2,7%. El Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, señala que la electricidad, impulsada por renovables, ha ayudado a amortiguar la inflación. El decreto anticrisis busca evitar que el conflicto afecte permanentemente a la inflación y al poder adquisitivo. Aunque los carburantes han bajado por medidas fiscales, siguen presionados por precios internacionales del petróleo.

La inflación ya nota los efectos de la guerra en Oriente Medio y se sitúa en un 3,3%, un punto porcentual más que el último dato del mes de febrero, un dato que se explica por la subida del carburante hasta rozar máximos históricos ante la situación que se vive en el estrecho de Ormuz.

Sí que se ha librado de la subida la inflación subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados, algo que hace que se mantenga en el 2,7%, mismo nivel que en febrero.

Según explica el Ministerio de Economía, liderado por el nuevo vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, el comportamiento de la electricidad ha contribuido a amortiguar la inflación en marzo. "La apuesta de España por las renovables —que hoy fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019— está actuando como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán", añade el Ministerio.

Explican desde Economía que el decreto anticrisis convalidado este miércoles por el Gobierno busca que el "shock externo" provocado por la guerra en Oriente Medio "no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo de los hogares".

"De hecho, esta última semana, los carburantes bajan por la aplicación de las medidas fiscales, aunque siguen experimentando presiones por las cotizaciones internacionales, especialmente en el caso del diésel, debido a los mayores precios del petróleo (se mantiene cerca de los 100 dólares), los fletes y los márgenes de refino", añaden.

El IPC armonizado (IPCA) también aumentó y lo hizo ocho décimas, hasta el 3,3%, mientras que la subyacente armonizada se situó en el 2,8%. En variación mensual, el IPCA se situó en el 1,5%.

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