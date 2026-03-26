Crece la asfixia económica mundial por el bloqueo de Ormuz: los cortes de combustible podrían llegar a Europa en abril

Las cifras La OCDE prevé que la inflación subirá en España hasta el 3% y que el PIB bajará una décima.

La crisis económica derivada de la situación en Oriente Medio parece inminente, a pesar de los intentos de Estados Unidos e Irán por mitigarla. En Francia, el gobierno de Macron ha reconocido la falta de fondos para subvencionar combustibles, reflejando una problemática compartida por otras naciones y sectores. El CEO de Shell advierte sobre posibles cortes de combustible en Europa para abril, con Alemania ya tomando precauciones. El sector aéreo, gravemente afectado, ha comenzado a cancelar vuelos y aumentar precios debido al alza del combustible. La OCDE anticipa un aumento de la inflación en España al 3% y una desaceleración del crecimiento del PIB, aunque aún superior al promedio de la zona euro.

Dan igual las conversaciones de Estados Unidos con Irán o la liberación de reservas de petróleo, la crisis económica que se está gestando es imparable. En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron ya ha advertido que no tiene fondos para subvencionar los combustibles. Como el país galo, hay otros gobiernos, petroleras o aerolíneas, cada vez más asfixiadas por el bloqueo de Ormuz.

El consejero delegado de Shell, una de las mayores comercializadoras de energía del mundo, ha avisado de que esta asfixia económica puede ir a más y de que los cortes de combustible podrían llegar a Europa en abril. La guerra en Oriente Medio ya está afectando a los mercados de energía de Asia y detrás, ha asegurado, va Europa.

En este sentido, Alemania ya se prepara y calcula que podría faltarles energía a finales de abril. Además, peligra el suministro de diésel, queroseno y gasolina justo antes del verano.

Otro de los sectores más perjudicados es el sector aéreo. Algunas aerolíneas están cancelando vuelos que no consideran rentables para hacer frente al aumento del precio del combustible, que se ha disparado desde el inicio de la guerra. Las aerolíneas creen que esta asfixia podría continuar hasta, al menos, 2027, por lo que han empezado a subir los precios de los billetes.

Un encarecimiento de este tipo de transporte aéreo que se suma además al caos por el cierre de parte del espacio aéreo.

Peor perspectiva económica

Si afecta a los gobiernos y a las grandes empresas, la asfixia también va a llegar al bolsillo de todos, tal y como ha adelantado la OCDE, que ha publicado unas Perspectivas Económicas que no dan pie al optimismo.

Este organismo prevé que la inflación subirá en España hasta el 3%, siete décimas más que lo que proyectaba en su anterior cálculo. También bajará una décima el crecimiento del PIB, que se quedaría en un 2,1%. Pese a todo, seguiría siendo mucho más alto que la media de la zona euro, que se calcula que se quedará en un 0,8%. Cuatro décimas menos que en la última predicción.

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