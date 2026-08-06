El Ibex 35 sube con fuerza en la apertura y logra superar los históricos 20.200 puntos

Los detalles El Ibex 35 ha amanecido en los 20.147 enteros, con el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subiendo ligeramente, un 0,2%, hasta los 79,6 dólares por barril.

El Ibex 35, principal índice de la Bolsa española, alcanza nuevos máximos superando los 20.200 puntos, impulsado por grandes valores como BBVA, Telefónica e Inditex. A las 09:15 horas cotiza en 20.258,6 puntos, marcando un récord intradía con un incremento anual del 17,05%. Mientras tanto, Wall Street también registra máximos históricos en el Dow Jones, aunque el Nasdaq desciende un 0,83%. En Asia, el Kospi de Seúl cae un 4,58%, afectado por el sector tecnológico. En Europa, las bolsas presentan tendencias mixtas, con subidas en París, Milán y Londres. El brent sube un 0,34%, mientras el oro y el bitcóin también avanzan.

El principal índice de la Bolsa española, el Ibex 35, amplía las ganancias y sube el 1% tras la apertura de este jueves, con lo que marca nuevos máximos por encima de los 20.200 puntos, con el mercado pendiente de las negociaciones sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y de los valores tecnológicos.

A las 09:15 horas, el Ibex 35 cotiza en los 20.258,6 puntos, nuevo récord intradía, tras avanzar ese 1%. Las ganancias el año son del 17,05%.

El indicador se ve impulsado por los grandes valores, ya que BBVA es la compañía que más sube, el 1,65%, seguido de Telefónica, el 1,16%, e Inditex, el 1,13%. Del resto de grandes valores, Santander también gana, el 0,78%; Iberdrola, el 0,49%; y Repsol, el 0,43%. En el lado de las pérdidas, ACS y Merlin Properties destacan al bajar el 0,45% y el 0,34%, respectivamente.

La Bolsa española mantiene el tono positivo tras subir el 0,17% en la víspera y cerrar en los 20.057 puntos, su tercer máximo histórico consecutivo a cierre en el mes, animada por el buen tono entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo de paz.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street también terminó con nuevos máximos en su principal indicador, el Dow Jones de Industriales.

El S&P 500 también llegó a marcar récords intradía antes de retroceder, mientras que el tecnológico Nasdaq bajó un 0,83%, en una jornada en la que SpaceX se hundió el 13,6% tras presentar resultados.

A esta hora, los futuros sobre el Dow Jones de Industriales y el S&P 500 adelantan subidas del entorno del 0,20% y caídas del 0,30% en el caso del Nasdaq.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, baja el 4,58% lastrado por las pérdidas en el sector tecnológico, mientras que el Nikkei de Tokio se deja el 0,93% y el Hang Seng de Hong Kong, el 1,86%.

La Bolsa de Shanghái sube el 0,48%

En Europa, donde el euro baja y se cambia a 1,154 dólares, las principales plazas han abierto con tendencia dispar: Suben Paris, el 0,64%; Milán, el 0,55%; y Londres, el 0,13%. Fráncfort, por su parte, cede el 0,07%.

Y ello, en una jornada de más resultados y en la que se conocerán datos macroeconómicos relevantes como la producción industrial de España y de Italia, el Boletín económico del Banco Central Europeo (BCE), las ventas minoristas en la eurozona o las peticiones de subsidio por desempleo semanales de Estados Unidos.

En otros mercados, y a pesar del optimismo por un posible acuerdo sobre el estrecho de Ormuz, el brent, el crudo de referencia de Europa, que ha cotizado a la baja durante esta madrugada, sube a esta hora el 0,34%, hasta los 79,72 dólares.

El oro, que ayer subió con fuerza, avanza el 0,23%, hasta los 4.256,7 dólares. El bitcóin gana el 0,29%, hasta los 64.799,06 dólares. La rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 3,551%.

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