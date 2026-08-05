La Reserva Federal de Estados Unidos autoriza a Santander a completar la adquisición de Webster

¿Por qué es importante? La autorización de la Reserva Federal era el último gran trámite regulatorio pendiente para cerrar una operación que Santander prevé completar el 20 de agosto. La integración elevará el beneficio por acción entre un 7% y un 8% en 2028.

La Reserva Federal de Estados Unidos ha aprobado la adquisición de Webster Financial por parte de Banco Santander, cumpliendo así el último trámite regulatorio. La operación, que ya contaba con el respaldo de los accionistas de Webster, la Oficina del Controlador de la Moneda y el Banco Central Europeo, se prevé completar el 20 de agosto. Santander estima que la integración impulsará su crecimiento en EEUU., con un retorno sobre el capital tangible del 18% para 2028 y un aumento del beneficio por acción entre un 7% y 8%. La presidenta Ana Botín destaca que esta unión fortalecerá la posición del banco en un mercado clave.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha dado su visto bueno a Banco Santander para completar la adquisición de Webster Financial, según ha informado la entidad este miércoles en un comunicado. Con esta autorización, la operación supera el último gran trámite regulatorio pendiente antes de su cierre.

La compra ya había sido aprobada a finales de mayo por los accionistas de Webster Financial y había recibido además el respaldo de la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC), el pasado 12 de junio, y del Banco Central Europeo (BCE), el 21 de julio.

Santander prevé completar la adquisición el próximo 20 de agosto.

Reforzar el negocio en Estados Unidos

La entidad considera que la integración de Webster impulsará su crecimiento en Estados Unidos y acelerará el cumplimiento de sus objetivos financieros. Una vez culminada la operación, Santander estima que su negocio en ese mercado alcance un retorno sobre el capital tangible (ROTE) de alrededor del 18% en 2028.

Asimismo, calcula que la compra elevará el beneficio por acción entre un 7% y un 8%, además de generar un retorno sobre el capital invertido cercano al 15%, también con horizonte en 2028.

Tras el cierre de la operación, la mayor parte de los negocios de Webster se integrarán en Santander Bank, la filial bancaria del grupo en Estados Unidos. Hasta entonces, ambas entidades continuarán operando de manera independiente.

"Santander US y Webster encajan a la perfección"

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha asegurado que "Santander US y Webster encajan a la perfección". A su juicio, la unión de ambas entidades, apoyada en las plataformas globales, la tecnología y la experiencia del grupo, permitirá crear "un banco más sólido y con la escala necesaria para ofrecer un mejor servicio a los clientes y a las comunidades en las que operamos".

Botín ha subrayado además que la operación reforzará la posición de Santander en "uno de los mercados bancarios más atractivos del mundo" y situará al grupo "en una posición privilegiada para construir uno de los bancos con mejores resultados entre sus competidores en Estados Unidos".

Por su parte, la consejera delegada de Santander Holdings USA, Christiana Riley, ha celebrado estar "un paso más cerca de completar esta importante adquisición estratégica", que, según ha señalado, completará el modelo de negocio del grupo en Estados Unidos.

"La integración de dos negocios tan complementarios permitirá a Santander ofrecer un mejor servicio a clientes particulares y empresas, además de contribuir al desarrollo de las comunidades locales", ha afirmado.

En la misma línea, el presidente y consejero delegado de Webster, John Ciulla, ha calificado la autorización como "un hito muy importante" que permitirá unir ambas organizaciones "en beneficio de los clientes y de las comunidades en las que operan". Además, ha destacado que la mayor escala, las nuevas capacidades y la fortaleza financiera de Santander contribuirán a fortalecer la relación con las comunidades locales y la confianza depositada por los clientes de Webster.

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