No, no era Trump el hombre que (con su mismo tono de voz) llamó a un programa de EEUU para poner verde al Supremo por desautorizar sus aranceles

Los detalles Todo el mundo habla de una surrealista llamada a uno de los programas de política más importantes de EEUU. La voz les va a sonar. Sí, es igual que la de Trump. Sin embargo, en ese momento el mandatario estaba reunido en la casa Blanca.

No fue Trump quien llamó a 'C-SPAN'
Todo el mundo habla en Estados Unidos de la surrealista llamada de un hombre a uno de los programas de política más importantes de EEUU. El tono y la dialéctica del republicano que se colaba en el canal parlamento eran deliberadamente inconfundibles.

"[La decisión del Supremo] es la peor de su vida… Es una decisión terrible", afirmaba el hombre. Además, no faltaban los típicos insultos, como "descerebrado" y "desgraciada" y las diatribas 'trumpistas': "Por supuesto que esta gente [los demócratas] está feliz, pero los verdaderos estadounidenses no lo estarán".

Para más inri, este preocupado ciudadano se identificaba con 'John Barron', uno de los seudónimos que Trump usaba en los 90 para autodefenderse en los medios.

Desde entonces, la polémica ha perseguido al presidente de Estados Unidos, ya que todo cuadraba con otra 'trumpada'. Sin embargo, lo cierto es que el neoyorquino se libra esta vez. Y es que en el momento de la polémica llamada, el presidente estaba reunido en la Casa Blanca.

Al final parece ser que un imitador, localizado en Virginia, se la ha dado con queso por un momento a los yankees y a su mismísimo canal parlamentario.

