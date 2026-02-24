La desesperación de los refugiados ucranianos en España, tras cuatro años de guerra: "No vemos la luz"

Los detalles En España residen más de 256.000 refugiados de Ucrania. La mayoría son mujeres con sus hijos que huyeron con lo puesto de la guerra.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, más de 256.000 personas han llegado a España con necesidades de protección. En su mayoría son mujeres con niños que querían escapar de la guerra y poner a sus hijos a salvo. Lo que parecía que iba a ser temporal ya ha superado los cuatro años y muchas de esas familias han perdido la esperanza de regresar a su país.

Una de ellas es Ana, que todavía hoy se despierta de madrugada por la pesadilla que tuvo que vivir en 2022. "Esta noche me desperté justo a la misma hora, a las cuatro de la mañana", ha declarado a laSexta en el cuarto aniversario del inicio de la guerra.

Ella tuvo que escapar con lo puesto y en mitad de un embarazo. Durante su huida, tuvo que pasar diez horas esperando en la frontera.

Pero no es la única, miles de mujeres tuvieron que hacer la maleta tras el inicio de la invasión. Natasha cambió Kyiv por Zaragoza con el objetivo de salvar la vida de sus hijas. "Cuando los rusos atacaron el hospital infantil y vi las imágenes de los niños heridos y muertos, miré a los míos y dije: hasta aquí", ha explicado.

Aunque pasen los días, sigue teniendo la mirada puesta en Ucrania, donde vive el resto de su familia. "No están en un lugar seguro. Cada bombardeo lo viven en primera persona", ha afirmado.

Tras años en España, todas estas familias esperan que termine la guerra, pero después de tantos intentos no parece que esté cerca. "Cada día, cada mes, pensamos que acabará esta primavera, este verano, este otoño... Pero no vemos la luz", ha lamentado Polina, otra refugiada.

Con el paso del tiempo, se ha visto obligada a construir una nueva vida y ha asegurado que "en Ucrania, no tengo nada ahora". Pese a la desesperación, confía en que esa pesadilla que iba a durar tres días, termine en algún momento.

